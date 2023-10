Wie die Organisation mitteilt, ist es geplant am Freitag, 20. Oktober, ab 15 Uhr vom Kirchplatz St. Stephan in Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht zu ziehen und so für ein starkes Klimaschutzgesetzt zu demonstrieren. Laut FFF plant die Bundesregierung das Gesetzt aufzuweichen und weniger konkret und verbindlich zu machen.

"Regierung entzieht sich der Verantwortung"

"Das Klimaschutzgesetz ist das Herzstück des deutschen Klimaschutzes. Dieses Gesetz will die Ampel-Regierung jetzt entkernen, sodass die Sektorziele nicht mehr gelten. So wird der zentrale Teil des Gesetzes aufgelöst und es ist nicht mehr geklärt, wer die Verantwortung für die Emissionsminderungen trägt", so Carolin Moser, Aktivistin von Fridays for Future Karlsruhe.

Karlsruhe Klimastreik in Karlsruhe: "Die Dinos dachten auch, sie hätten Zeit"

Jana Krüger ergänzt: "Die aktuelle Regierung entzieht sich damit der Verantwortung. Denn erst, wenn zwei Jahre konsequent die Klimaziele verfehlt wurden, müsste die gesamte Regierung überlegen, wie man umsteuert. Das Ergebnis: Bis 2025 – also bis zur nächsten Wahl – wäre keine große Klimakorrektur mehr zu erwarten."