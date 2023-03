Bereits im Februar hatte Critical Mass zu einer Fahrrad-Demo aufgerufen. 256 Menschen waren gekommen, um in der Oststadt für eine bessere Radinfrastruktur und eine erhöhte Sicherheit zu demonstrieren. Nun wollen die Veranstalter auch in der Weststadt für bessere Fahrradstraßen demonstrieren.

Start ist am Kronenplatz, von da an hat die Fahrrad-Demo folgende Route:

Kronenplatz- Kronenstraße nach Westen- Waldhornstraße - Zirkel- Schlossplatz-Tunnel- Waldstraße- Hans-Thoma-Straße- Stephanienstraße - Kaiserplatz - Kaiserallee - Blücherstraße -Seldeneckstraße - Hardtstraße- Hertzstraße- Siemensallee- Sudetenstraße- Rheinbrückenstraße- Rheinstraße- Starckstraße- Honsellstraße - Lameystraße - Am Entenfang- Sophienstraße - Karlstraßee - Kriegsstraße - Karl-Friedrich-Straße - Marktplatz.

Bild: Critical Mass Karlsruhe

Die etwa 13,5 Kilometer lange Strecke führt durch die Weststadt über die Sophienstraße, wo es nach Ansicht der Veranstalter aktuell keine richtige Fahrradstraße gibt. "Im Gegensatz zu einer falschen Fahrradstraße ist auf einer echten kein Durchgangsverkehr von Kraftfahrzeugen mehr erlaubt", so die Veranstalter in einer Pressemitteilung. "Wir brauchen wieder eine menschengerechte Stadt, in der Kinder sicher mit dem Rad zur Schule kommen, in der sich Menschen auf Straßen und Plätzen aufhalten und nicht mehr Blech und Stahl das Stadtbild bestimmen", so die Veranstalter weiter.

Die lokale Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat in diesem Zusammenhang eine Petition für eine "echte Fahrradstraße" in der Sophienstraße gestartet. Außerdem sei die "Vision Zero" anzustreben, um keine Toten mehr im Straßenverkehr beklagen zu müssen.

Grundsätzlich findet die Critical Mass Karlsruhe am letzten Freitag jeden Monats statt, Treffpunkt ist immer um 18 Uhr am Kronenplatz.