Der Zoologische Stadtgarten Karlsruhe feiert am 30. Oktober die insgesamt 90 Geburtstage seiner zwei Elefantendamen Jenny (40) und Saida (50). Da ihre tatsächlichen Geburtstage unbekannt sind, wurde beschlossen, die beiden an diesem Tag gemeinsam hochleben zu lassen. Sie verstehen sich bestens, Seite an Seite betreten sie den Ort ihrer Party. Das ist jedoch nicht selbstverständlich.

Bild: Dominik Khilji

Party in der Altersresidenz

Die beiden Rüsseldamen leben in der ersten Altersresidenz für alte Zirkus- und Zooelefanten. "Wie ein Altersheim für Elefanten" kommentiert Zoodirektor Matthias Reinschmidt lächelnd. Hier erhalten Zirkuselefanten, die die Strapazen der Reisen nicht mehr auf sich nehmen können sowie alte Elefantendamen aus anderen Zoos, die nicht in einem Familienverband leben, Zuflucht. Dieses Selbstverständnis birgt eine einmalige Chance für alternde Dickhäuter, stellt aber auch einige Herausforderungen an die Mitarbeiter des Zoos.

Matthias Reinschmidt beim Elefantengeburtstag | Bild: Dominik Khilji

Denn Neuankömmlinge und Alteingesessene verstehen sich in so einer Situation nicht ohne Weiteres. "Elefanten sind sehr intelligente und soziale Tiere, die viel von ihrem Sozialverhalten in ihrer jeweiligen Gruppe lernen", sagt Revierleiterin Madeleine Häfner. Neue Tiere müssen vergesellschaftet werden und wachsen nicht automatisch in die Gruppe hinein.

Im Falle von Jenny und Saida zogen sich diese Bemühungen über Monate. Im Oktober 2021 waren beide im Karlsruher Zoo untergebracht, aber erst fast ein Jahr später, im Juli 2022, habe man sie erstmals zusammengeführt, berichtet Häfner.

Saida und Jenny sind jetzt ein Team

Doch die beiden Elefanten hatten jeweils ihre eigene Geschichte im Gepäck. Saida beispielsweise konnte in ihrem vorherigen Zoo nicht in die Familie integriert werden. Die dortige Leitkuh akzeptierte die blutsfremde Artgenossin nicht. Im Karlsruher Zoo ist Saida nun endgültig angekommen - und das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Bild: Dominik Khilji

Als Jenny und Saida in Richtung "Party" stampfen, ist Saida von ein paar silbrig glänzenden Deko-Luftballons überrascht und zeigt sich etwas nervös. Jenny wendet sich ihr zu und beruhigt ihre neu gewonnene Freundin sofort. Eindrucksvoller hätten die beiden die Fortschritte nicht zeigen können. In aller Ruhe teilen sich die beiden den Haufen an leckeren Früchten, der extra für sie vorbereitet wurde.