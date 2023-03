Besonders im vierten Quartal 2022 habe es viele Zuzüge nach Karlsruhe gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe . Das liege mitunter auch am Beginn des Wintersemesters an den Karlsruher Hochschulen.

Laut der Stadt Karlsruhe handle es sich um das größte Wanderungsplus in einem Oktobermonat seit 2018: 1.062 Studenten zog es in die Fächerstadt. Damit wohnen zum Jahresende 2022 genau 299.896 Menschen im Stadtkreis Karlsruhe. Das sind 670 mehr als zum Ende des dritten Quartals 2022.

Studenten und Menschen ohne deutschen Pass

Ebenfalls viele Wanderungsgewinne erhielt die Stadt durch Menschen ohne deutschen Pass, wohingegen die deutsche Bevölkerung eher weg- als zuzieht. Durch den Krieg in der Ukraine entstand eine neue Wanderungsdynamik und die Zuzüge aus der Ukraine erhöhten sich im März 2022 sprunghaft.

Bild: Thomas Riedel

"Ende 2022 lebten 4.263 Ukrainerinnen und Ukrainer im Stadtgebiet, mehr als viermal so viele wie noch am Jahresende 2021", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung und der Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft wird von Bürgermeister Albert Käuflein in diesem Zusammenhang sehr gelobt.

"Mein Dank gilt insbesondere den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Organisationen und städtischen Dienststellen [...] Durch dieses große Engagement ist die Aufnahme der Geflüchteten in Karlsruhe außerordentlich gut gelungen."

Wanderungsbewegungen prägen die Einwohnerzahl

Die Menschen mit ukrainischem Pass stellen in Karlsruhe derzeit die viertstärkste Ausländergruppe hinter Menschen aus Rumänien, der Türkei und Italien dar. Insgesamt stieg der Anteil an nicht in Deutschland geborenen Personen bis Ende 2022 auf 20 Prozent.

Karlsruhe Trotz knapper Kasse: Karlsruher Gemeinderat stimmt Quote für stadteigene Putzkräfte zu Das könnte Sie auch interessieren

Aus der natürlichen stadteigenen Bevölkerungsentwicklung ergaben sich allerdings keine Einwohnerzuwächse. "Mit 655 Lebendgeborenen gegenüber 877 Gestorbenen lag die Bilanz im IV. Quartal 2022 bei -222 Personen", so die Stadt Karlsruhe. Dadurch bleiben für die Entwicklung der Karlsruher Einwohnerzahl auch weiterhin die Wanderungsbewegungen bestimmend.