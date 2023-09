René Weller gewinnt 1988 den Europameistertitel in Karlsruhe

Weller gewinnt bereits 1984 den Europameistertitel in Frankfurt, als er nach Punkten in dem Kampf gegen Lucio Cusma siegt. Zwei Jahre später verliert er im dänischen Radners gegen Gert Bo Jacobsen aufgrund von einer Verletzung. Der Kampf wird in der 8. Runde abgebrochen, weil Weller eine blutige Platzwunde an der Augenbraue hat.

Am 5. Mai 1988 jedoch holt René Weller den Europameistertitel zurück – diesmal gegen den Franzosen José Maillot, vor 3.200 Zuschauern in der Europahalle in Karlsruhe. Der 31-jährige Maillot hofft auf die Chance seines Lebens, da er nicht erwartet hat, gegen Weller zu kämpfen. Europameister Jacobsen wird der Titel aberkannt, weil er verletzungsbedingt nicht zum Rückkampf antreten kann.

Entscheidung fällt nach zwölf Runden

Der junge Franzose hat keine Chance, heißt es, er schlägt nicht hart genug und René Weller ist ihm zu schnell. Jedoch zeigt er beeindruckende Nehmerfähigkeiten und weicht Wellers kontinuierlichen Schlägen nicht aus. Die siebte und achte Runde sind schwierig, aber schließlich gelingt es Weller, in der achten Runde einen Punktevorsprung zu erzielen.

Teilnahme des Pforzheimer Amateurboxers René Weller an den 2. Amateur-Boxweltmeisterschaften der Herren 1978 in Belgrad | Bild: Stadtarchiv: 8/BA Schlesiger 1978 A 35 189_7_33

Der Kampf geht über vier weitere Runden, bis Weller zum neuen Europameister im Leichtgewicht ausgerufen wird. Nach zwölf Runden gewinnt René Weller eindeutig und einstimmig. "Weller ist ein würdiger Champion", gibt Maillot zu. Nach dem Kampf ist René Weller zuversichtlich: "Ich tue immer nur so viel, wie ich zum Gewinnen benötige", verkündet er vor den 3.200 Zuschauern.

Der gelernte Goldschmied aus der Goldstadt

Geboren wird René Weller 1953 als Sohn eines Boxers in der Goldstadt Pforzheim. Weller lernt dann die Berufe Heizungsmonteur und – klassisch für die Goldstadt – Goldschmied. Als Junge fängt er schon mit Judo und Boxen an und ist auch ein talentierter Fußballspieler.

Als Amateurboxer wird Weller insgesamt neunmal Deutscher Meister und Vize-Europameister und im Jahr 1976 vertritt er Deutschland bei den 21. Olympischen Sommerspielen in Montreal. In Belgrad 1978 erreicht er den dritten Platz im Leichtgewicht bei den Amateur-Boxweltmeisterschaft der Herren. Als Profiboxer wird Weller zweimal Europameister bei der EBU (European Boxing Union) und dazu am 12. Mai 1986 mit einem Punktesieg gegen Konrad Mittermeier Deutscher Meister im Leichtgewicht.

Box-Champion René Weller aus Pforzheim anlässlich einer Autogrammstunde in der Fußgängerzone | Bild: Stadtarchiv:

Im Ring versucht Weller, den Stil von Muhammad Ali zu kopieren – "Wenn der kämpfte, waren das nicht bloß Boxkämpfe, sondern die große Show", sagt er. Im Jahr 1979 darf er an der Seite von Ali eine Woche lang im Auftrag eines Getränkeherstellers auf Promotionstour durch Deutschland reisen.

Weller war nicht nur wegen des Boxens bekannt

Nach dem Sieg in Karlsruhe gewinnt Weller gegen den Spanier Jose Antonio Hernandez im April 1988 in Hamburg. Danach gibt er das Ende seiner Boxerkarriere bekannt – boxt jedoch weiter, noch ein paar Mal im gleichen Jahr und insgesamt noch neunmal bis zum Ende seiner Karriere im Mai 1993.

Bis zu seinem Tod bleibt Weller in der populären Kultur sehr präsent. So trat der "schöne Rene" nicht nur mit Macho-Sprüchen ("Ich bin der einzige Deutsche, der nackt besser aussieht als angezogen") in der Öffentlichkeit auf, sondern spielte auch in diversen Filmen und TV-Serien mit.

René Weller litt seit längerem an Demenz. | Bild: Marcel Mettelsiefen/dpa

Unter dem Namen Rewell vertreibt René Weller Kleider, Schmuck und Autos und bringt dazu eine Gürtel- und Goldschmuckkollektion heraus. Und privat malt er auch – Öl auf Leinwand.

Im Jahr 1998 wurde der Box-Champion sogar verhaftet und zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Unter anderem wegen Kokainhandel und Hehlerei.