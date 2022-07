Stutensee vor 1 Stunde

Ein weiterer Flächenbrand in Stutensee: Feuerwehr rettet große Zahl von Tieren vor den Flammen

Zum zweiten Mal in drei Tagen kommt es zu einem Flächenbrand in Stutensee, diesmal in Spöck. Erneut sind mehrere Tausend Quadratmeter an landwirtschaftlicher Fläche betroffen. Weiterhin wurden auch sehr viele wild lebende Tiere vom Feuertod bedroht. Nur unter Aufbringung einiger Ressourcen konnte die Freiwillige Feuerwehr einen größeren Übergriff der Flammen verhindern.