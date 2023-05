Seit nunmehr drei Wochen sind auf der Kaiserstraße Bauzäune und Bagger zurück. Seit Montag, 17. April, wird dort gebuddelt, gehämmert und gebohrt. ka-news.de schaut regelmäßig in der Innenstadt vorbei und zeigt den aktuellen Stand der Baustelle in Bildern.

Bild: Elena Sausen

Direkt zu Füßen der Karlsruher Pyramide erstreckt sich noch immer ein meterlanges Baufeld. Von den Gleisen ist schon länger nichts mehr zu sehen. Die Wolken des tristen Wetters an diesem verregneten Montagmorgen scheinen sich im Schutt der Baustelle zu spiegeln und in ihrer Farbintensität um die Wette zu eifern. Schutt und Kies erstrecken sich über die gesamte Baustellenfläche am Marktplatz.

Bild: Elena Sausen

Auch einige tiefe Grabungen sind zu sehen. In einer davon sind Bauarbeiter gerade dabei letzte Vorkehrungen zu treffen. "Hier wird jetzt die Entwässerungsleitung weiter verlegt", verrät einer der Bauarbeiter auf Nachfrage von ka-news.de.

Bild: Elena Sausen

Außerdem würden im Zuge dessen sogenannte Kontrollschächte verlegt. "Die sind wichtig zur Überprüfung, Unterhaltung und Reinigung der Rohrleitungen", erklärt ein Bauarbeiter weiter. Einer dieser Kontrollschächte wird gerade schräg vis-a-vis des Modehaus Schöpf verlegt.

Bild: Elena Sausen

Ein paar andere sind bereits verbaut. "Dort drüben haben wir auch schon die Senkelektranten aufgesetzt", teilt der Bauarbeiter weiter mit und weist auf einen schwarzen Aufsatz. Dennoch gebe es am Marktplatz noch einiges zu tun.

Bild: Elena Sausen

Doch nicht nur auf Höhe des Marktplatzes ist die Umgestaltung in vollem Gange. Auch ein paar Meter weiter in Richtung Europaplatz wird gearbeitet.

Bild: Elena Sausen

An der Ecke zur Ritterstraße ist man allerdings schon etwas weiter. Von den Rohren, die vergangene Woche noch verlegt wurden ist kaum noch etwas zu sehen.

Bild: Elena Sausen

"Die Trinkwasser- und Gasleitungen sind hier soweit verleg. Jetzt wird das Baufeld nach und nach verschlossen", so ein Bauarbeiter auf Nachfrage von ka-news.de