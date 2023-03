Ob Bundesliga, Champions League oder 2. Liga: Im Free-TV gibt es aktuell nur die wenigsten Spiele zu sehen. Wenn man Fußball-Spiele live und in voller Länge verfolgen möchte, benötigt man nicht nur ein teures Abo bei Anbietern wie Sky, DAZN oder Amazon Prime Video – man muss auch wissen, welcher Anbieter aktuell die entsprechenden Übertragungsrechte hat. Die Champions League läuft bei DAZN und Prime Video, die Europa League bei RTL und die Bundesliga bei Sky und DAZN.

Zum Glück gibt es aber noch immer die Möglichkeit, die Spiele der Lieblingsmannschaft in einer Bar oder Kneipe in der Nähe zu verfolgen. In Karlsruhe gehören für viele Fußballbegeisterte die Spiele des KSC am Wochenende zum festen Programm. Aber wo kann man die KSC-Spiele live und in voller Länge verfolgen? Welche Kneipen und Bars in Karlsruhe zeigen die Partien der 2. Bundesliga? Wir haben hier eine Übersicht für Sie.

KSC-Spiele live sehen: Diese Kneipen und Bars zeigen die Spiele des Karlsruher SC

Hier finden Sie eine Auswahl an Kneipen und Bars, die KSC-Spiele übertragen:

La Cage – Sportsbar & Restaurant

Im La Cage werden regelmäßig Spiele des KSC gezeigt. Die Sportsbar informiert auf der eigenen Facebook-Seite darüber, welche Begegnungen übertragen werden.

Adresse: Blumenstraße 25, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Montag: Geschlossen

Dienstag: 17.00 - 1.00 Uhr

Mittwoch: 17.00 - 1.00 Uhr

Donnerstag: 17.00 - 1.00 Uhr

Freitag: 17.00 - 3.00 Uhr

Samstag: 13.00 - 3.00 Uhr

Sonntag: 17.00 - 1.00 Uhr

Die Zwiebel

Im Kneipenrestaurant "Die Zwiebel" werden alle KSC-Spiele übertragen.

Adresse: Durlacher Allee 24, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Montag: Geschlossen

Dienstag: 11.30 - 14.00 Uhr, 17.00 - 0.00 Uhr

Mittwoch: 11.30 - 14.00 Uhr, 17.00 - 0.00 Uhr

Donnerstag: 11.30 - 14.00 Uhr, 17.00 - 0.00 Uhr

Freitag: 11.30 - 14.00 Uhr, 17.00 - 1.00 Uhr

Samstag: 12.00 - 1.00 Uhr

Sonntag: 12.00 - 23.00 Uhr

Vogelbräu Karlsruhe

In dem Brauereilokal Vogelbräu Kalrsruhe kann man alle KSC-Spiele live verfolgen – auch an den Standorten in Durlach und Ettlingen werden die Partien des Karlsruher SC übertragen.

Adresse: Kapellenstraße 50, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Montag: 11.00 - 0.00 Uhr

Dienstag: 11.00 - 0.00 Uhr

Mittwoch: 11.00 - 0.00 Uhr

Donnerstag: 11.00 - 0.00 Uhr

Freitag: 10.00 - 1.00 Uhr

Samstag: 10.00 - 1.00 Uhr

Sonntag: 10.00 - 0.00 Uhr

Bierakademie

In der Bierakademie kann nicht nur das "Bierdiplom" abgelegt werden – man kann auch die Partien des KSC live verfolgen. Die Bierakademie hat sogar sonntags geöffnet, wenn der Karlsruher SC spielt. Grundsätzlich ist immer eine Stunde vor dem Spielbeginn geöffnet – am Wochenende sogar zwei Stunden vorher.

Adresse: Douglasstraße 10, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Montag: 16.00 - 0.00 Uhr

Dienstag: 16.00 - 0.00 Uhr

Mittwoch: 16.00 - 0.00 Uhr

Donnerstag: 16.00 - 0.00 Uhr

Freitag: 16.00 - 3.00 Uhr

Samstag: 18.00 - 3.00 Uhr

Sonntag: Geschlossen

Die Pinte

Grundsätzlich zeigt Die Pinte KSC-Spiele, allerdings kann man nicht alle Begegnungen des Zweitligisten in der Sportsbar sehen. An den Ruhetagen werden keine Spiele gezeigt. Welche Partien übertragen werden, wird aber immer auf der Webseite der Pinte angekündigt.

Adresse: Leopoldstraße 15, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Montag: Geschlossen

Dienstag: 18.30 - 23.00 Uhr

Mittwoch: 18.30 - 23.00 Uhr

Donnerstag: 18.30 - 23.00 Uhr

Freitag: 19.30 - 1.00 Uhr zu KSC-Spielen bereits ab 18 Uhr geöffnet

Samstag: 15.00 - 1.00 Uhr

Sonntag: Geschlossen

Sockenschuss

In der Kneipe Sockenschuss können Sie KSC-Spiele live und in voller Länge verfolgen. Während der Öffnungszeiten werden alle Spiele des Sport-Clubs gezeigt.

Adresse: Ettlinger Str. 33, 76137 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Montag: 17.00 - 0.00 Uhr

Dienstag: 17.00 - 0.00 Uhr

Mittwoch: 17.00 - 0.00 Uhr

Donnerstag: 17.00 - 0.00 Uhr

Freitag: 17.00 - 2.00 Uhr

Samstag: 15.00 - 2.00 Uhr

Sonntag: 16.00 - 0.00 Uhr

Fun-Sportsbar XL

Die Fun-Sportsbar XL hat täglich geöffnet und zeigt alle Spiele des KSC live und in voller Länge.

Adresse: Am Sandfeld 1, 76149 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Montag: 10.00 - 1.00 Uhr

Dienstag: 10.00 - 1.00 Uhr

Mittwoch: 10.00 - 1.00 Uhr

Donnerstag: 10.00 - 1.00 Uhr

Freitag: 10.00 - 3.00 Uhr

Samstag: 10.00 - 3.00 Uhr

Sonntag: 10.00 - 1.00 Uhr

48 American Sportsbar & Diner

In der 48 American Sportsbar gibt es alle Spiele des KSC live zu sehen – auch wenn parallel andere Begegnungen laufen. Der KSC hat Priorität.

Adresse: Rheinstraße 48, 76185 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Montag: 14.00 - 3.00 Uhr

Dienstag: 14.00 - 3.00 Uhr

Mittwoch: 14.00 - 3.00 Uhr

Donnerstag: 14.00 - 3.00 Uhr

Freitag: 14.00 - 5.00 Uhr

Samstag: 12.00 - 5.00 Uhr

Sonntag: 12.00 - 3.00 Uhr

Erste Fracht Torfabrik

Die Erste Fracht Torfabrik gehört zum Braugasthaus Erste Fracht. Die Torfabrik ist – wie der Name verrät – auf den Fußball ausgerichtet. Hier werden alle KSC-Spiele live und in voller Länge gezeigt.

Adresse: Bahnhofplatz 6, 76137 Karlsruhe

Montag: 07.00 - 1.00 Uhr

Dienstag: 07.00 - 1.00 Uhr

Mittwoch: 07.00 - 1.00 Uhr

Donnerstag: 07.00 - 1.00 Uhr

Freitag: 07.00 - 1.00 Uhr

Samstag: 07.00 - 1.00 Uhr

Sonntag: 07.00 - 1.00 Uhr

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie weitere Bars oder Kneipen kennen, die KSC-Spiele übertragen, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar.