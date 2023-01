Am 8. Januar öffnet die Johanniskirche ihre Pforten zur zehnten alljährlichen Vesperkirche. Ziel dieser wohltätigen Aktion sei laut den Veranstaltern "die Not von Menschen in Karlsruhe zu lindern, der wachsenden Armut zu begegnen, das Gemeinschaftsgefühl zu fördern und Menschen das zu geben, was sie zum Leben brauchen." Alle Bilder zur Veranstaltung gibt es auf ka-news.de.

