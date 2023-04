"Das neue Jahresabonnement wird sehr stark nachgefragt. Dies bestätigt, dass das Ticket einen Nerv trifft – immer mehr Menschen wollen das attraktive Nahverkehrsangebot unkompliziert und zu einem günstigen Preis nutzen", sagt Benjamin Bock, Mitglied der KVV-Geschäftsleitung in einer Pressemitteilung

Demnach hat der KVV nach eigenen Angaben das neue Ticket an rund 47 800 Kunden in den vergangenen Tagen und Wochen in mehreren Chargen erfolgreich auf dem Postweg verschickt. Der Großteil dieser aktuellen Gesamtzahl besteht aus Bestandskunden, deren Abonnements auf den neuen Tarif umgestellt wurden. Hierzu zählen aber auch rund 7.100 Neukunden, die erstmals ein Jahresabonnement beim KVV abgeschlossen haben.

Zusätzlich zu den genannten 47 800 Kund*innen, die sich für die Plastikkarte im Geldbeutel entschieden haben, gibt es aber bereits 610 weitere Kunden (Stand: 25. April), die das Ticket auf dem digitalen Weg über die App KVV.Deutschland nutzen. Sie haben ihr Ticket damit per Smartphone immer in der Hosentasche unkompliziert mit dabei.

"Auch mit Blick auf den Juni haben wir schon rund 1.000 zusätzliche Kunden, die ihr Deutschlandticket erst ab dann nutzen wollen – wir rechnen mit einer Vielzahl an weiteren Bestellungen in den kommenden Wochen", sagt Bock.