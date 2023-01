von (ps/vem)

"Das Fest startet seinen 50 Tage-Countdown bis zum Start des Ticketvorverkaufs am 14. März. Am Abend zuvor wird dann traditionell das Line-Up für das 39. Das Fest bekannt gegeben, bevor pünktlich am Morgen des 14. März, um 9 Uhr, der Ticketverkauf über die Online-Plattform von Eventim startet", heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME).

Ganz neu mit dabei: Ein Ticket für 66,80 Euro, das an allen vier Tagen den Zutritt zur Hauptbühne gewährt. Der Zutritt zum restlichen Festival-Gelände wird weiterhin kostenlos bleiben.

Das Fest 2023 findet dieses Jahr vom 12. Juli bis zum 23. Juli in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe statt.

Alles Infos zu Das Fest 2023 findet ihr bald hier: