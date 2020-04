vor 48 Minuten Ingo Rothermund Karlsruhe Corona-Kontrollen über Ostern: Polizei erwägt Einsatz von Hubschraubern

Am Osterwochenende erwartet die Karlsruher wieder überwiegend schönes Wetter. Trotz Corona-Maßnahmen könnte das viele Menschen nach draußen locken. Damit die Regeln eingehalten werden, will die Polizei, wie schon am vergangenen Wochenende, verstärkt kontrollieren. Dazu könnte auch ein Hubschrauber zum Einsatz kommen.