vor 29 Minuten Karlsruhe Corona: Fast 7.000 Impftermine im Landkreis Karlsruhe verfügbar

An den vier Impfstützpunkten im Landkreis Karlsruhe in Bruchsal, Bretten, Ettlingen und Graben-Neudorf sowie an den RKH-Kliniken in Bruchsal und Bretten sind aktuell noch freie Impftermine verfügbar. Wer sich noch vor den Weihnachtstagen impfen lassen oder seinen Booster erhalten möchte, hat damit Gelegenheit dazu. Knapp 7.000 Termine sind noch frei.