Karlsruhe vor 1 Stunde

"CatcallsofKarlsruhe" - Ein Projekt gegen sexuelle, verbale Belästigung in der Fächerstadt

Auf ihrem Instagram-Channel und auf den Straßen von Karlsruhe setzt sich das zehnköpfige Team von CatcallsofKarlsruhe gegen Catcalling, also sexuelle, verbale Belästigung ein. ka-news.de sprach mit Caroline über deren Mission und was sich in der Gesellschaft ändern muss.