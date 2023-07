Lari Luke, bürgerlich Larissa Riess, beendet am Freitag die Hauptbühne. Als "Nightclub" folgt sie auf den Headliner Casper - und heizte dem Mount Klotz-Publikum zum Abschluss nochmal richtig ein.

LARI LUKE beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

Der 40-jährige Casper ist kein neues Gesicht bei Das Fest. Dennoch schafft er es auch am Freitag, 21. Juli, die Menschen zu berühren und in Ekstase zu versetzen. Die Bilder zu seinem Auftritt bei Das Fest 2023.

Casper beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

Seit 19 Uhr versorgt die fünfköpfige Band "Leoniden" den Mount Klotz mit einer Mischung aus Indierock-Song mit Pop-Appeal. Sie sind der zweite Mainact am Freitag, 21. Juli, auf Das Fest 2023! Alle Bilder zum Auftritt könnt Ihr hier in Ruhe anschauen.

Leoniden beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

Der zweite Tag auf Das Fest 2023 ist angebrochen. Den Auftakt lieferte die Sängerin Mola! Ihre Musik ist die "ungeschönte Antithese zu einer rosaroten Welt", wie die Fest-Veranstalter schreiben. Einige dürften sie bereits vom vergangenen Unifest kennen. Hier alle Bilder zu Molas Auftritt im Hügelbereich.

Mola beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

Welche Schmankerl Baden-Württemberg in Sachen Kleinkunst zu bieten hat, stellten am Freitag diese Künstler bei Das Fest 2023 auf der Kulturbühne unter Beweis: Mit Comedy, Kabarett und unterhaltsamen musikalischen Darbietungen wagten Annette Postel und Gunzi Heil, Tobias Gnacke sowie das Chaostheater Oropax allesamt einen Angriff auf die Lachmuskeln. Ein Rückblick in Bildern.

Bild: Paolo Costanzo

Pflichtprogramm für alle Rocker war auch am Freitagabend wieder die Feldbühne: Dort heizten die Bands Axit, Coltaine, Coilguns, Psychonaut und Messa allen Metal und Hardrock-Fans ordentlich ein. Alle Bilder gibt's hier in der Übersicht.

Bild: Paolo Costanzo

Zufriedene Gesichter wohin am Fest-Freitag auch blickte: Hier sind unsere schönsten Impressionen vom Publikum auf Das Fest 2023!