Paolo Constanzo

Welche Schmankerl Baden-Württemberg in Sachen Kleinkunst zu bieten hat, stellten am Freitag diese Künstler bei Das Fest 2023 auf der Kulturbühne unter Beweis: Mit Comedy, Kabarett und unterhaltsamen musikalischen Darbietungen wagten Anette Postel und Gunzi Heil, Tobias Gnacke sowie das Chaostheater Oropax allesamt einen Angriff auf die Lachmuskeln. Ein Rückblick in Bildern.