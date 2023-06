Polizeiangaben zufolge finden die Übungen im Alb-Donau-Kreis sowie im Raum Göppingen, Heidenheim, Ulm und Biberach statt. Dabei sollen laute Knalle zu hören sein. Was genau geübt wird, war zunächst noch unklar.

In Karlsruhe kam es im März 2022 zu zwei Überschallknallen. Damals war der Funkkontakt zu einem Zivilflugzeug abgebrochen und zwei Eurofighter stiegen vom Flughorst Neuburg an der Donau um das Flugzeug abzufangen. Eine Bedrohung gab es nicht, der Funkkontakt mit der Maschine konnte wiederhergestellt werden.

"Die Eurofighter waren während ihres Einsatzes schneller als der Schall - also mit mindestens 1.235 km/h unterwegs", erklärte damals ein Sprecher der Bundeswehr gegenüber ka-news.de. Die daraus resultierenden Knalle waren in weiten Teilen Baden-Württembergs und in der Pfalz zu hören.