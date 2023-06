Karlsruhe vor 46 Minuten

Blindgänger unter der Südtangente: Alle Infos zur Bombenentschärfung in Karlsruhe

Liegt an der Südtangente in Karlsruhe ein Blindgänger? Diese Frage soll in der Nacht von Freitag, 30. Juni, auf Samstag geklärt werden. Dann finden Untersuchungen statt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird evakuiert. ka-news.de berichtet ab Samstagmorgen live.