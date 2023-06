Karlsruhe vor 2 Stunden

Wegen Blindgänger-Suche an Südtangente: Einschränkungen im ÖPNV?

Wegen der Blindgänger-Suche am "Schwarzwaldkreuz" wird die Karlsruher Südtangente am kommenden Wochenende für den Verkehr gesperrt. Dies hat unter anderem Einschränkungen für den ÖPNV zur Folge. In einer gemeinsamen Mitteilung klären die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) über die Änderungen im Fahrplan auf.