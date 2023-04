Seit Ende 2022 herrscht in der Kaiserstraße 217 Baustelle: Der Modekonzern Peek&Cloppenburg (P&C) saniert sein Gebäude in der Kaiserstraße 217. Erst kommt der Abriss, dann der Neubau. Nicht mehr lange, dann rollen die Bagger an und starten den Abbruch des Gebäudes. Von außen glänzt noch die Glasfassade, doch bald ist Schluss.

Bild: Thomas Riedel

Im Inneren des Gebäudes ist bereits alles entkernt:

Bild: Thomas Riedel

Materialien wie Holz und Metall sind fachgerecht zur Entsorgung bereit.

Bild: Thomas Riedel

Vom offenen Dach tropft nun auch Wasser durch das Gebäude. Seenlandschaften bilden sich in den Stockwerken: In den ehemaligen Verkaufsräumen hat das Wetter der vergangenen Tage Wasserpfützen hinterlassen.

Bild: Thomas Riedel

Auf einem kleinen Schutthaufen wächst sogar schon wieder eine grüne Pflanze.

Bild: Thomas Riedel

Der Ausblick aus dem Hochhaus bleibt imposant: Zum einen erblickt man das Nachbarhaus Karstadt.

Bild: Thomas Riedel

Vom Dach hat man Ausblick über die Fächerstadt:

Bild: Thomas Riedel

Zum Beispiel über das Rathaus:

Bild: Thomas Riedel

Auch die Dachfassade wird bald der Vergangenheit angehören:

Bild: Thomas Riedel

Die große Haustechnikanlage auf dem Dach mit Lüftungsanlage wurde bereits fast vollständig entfernt.

Bild: Thomas Riedel

Nur noch wenige Stahlträger des einstöckigen Dachaufbaus sind vorhanden.

Bild: Thomas Riedel

Trotz bundesweiter Insolvenz steht man zum Standort in Karlsruhe. "Projekt in der Kaiserstraße in Karlsruhe wird von der Horn Grundbesitz KG verantwortet. Die Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf ist als Mieter geplant. Derzeit gibt es keine anderweitigen Pläne", so eine Sprecherin gegenüber ka-news.de Anfang März. Die Wiedereröffnung in der Kaiserstraße ist für 2026 geplant.

