Karlsruhe vor 28 Minuten

Beim KVV kann das 49-Euro-Ticket ab Anfang März vorbestellt werden

Das Deutschlandticket kommt am 1. Mai und kann ab Anfang März beim Karlsruher Verkehrsverbund vorbestellt werden. Dann heißt es: Ohne auf Verbundgrenzen achten zu müssen einsteigen und losfahren – für 49 Euro im Monat. Alle Menschen, die diese neue Ticket-Alternative nutzen möchten und bestellen. erhalten es dann in Form einer Plastikkarte rechtzeitig vor dem Starttermin am 1. Mai.