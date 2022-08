Karlsruhe vor 1 Stunde

Beim Ettlinger Tor in Karlsruhe finden weiterhin Corona-Impfung statt

Auch im September können sich die Bürger im ECE Center gegen Corona impfen lassen, wie die Stadt Karlsruhe in einer Meldung an die Presse mitteilt. Montags und Donnerstags stehen am Ettlinger Tor die Impfteams zur Verfügung. Und zwar von 9 Uhr bis 13 Uhr - jeden Montag, und von 14 Uhr bis 18 Uhr - jeden Donnerstag.