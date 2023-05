Zum fünften Mal fand das Hook Up Festival statt und brachte die Crème de la Crème der Deutschrapszene nach Karlsruhe. Zwei Tage lang hat die Neue Messe in Rheinstetten quasi gebebt. Es gab krasse Beats, und gutes Wetter. Auch der Termin für das Hook-Up 2024 steht schon fest.

Anreise

So ganz zentral ist die Messe Rheinstetten ja nicht, daher kann es unter Umständen vorkommen, dass Besucher den Weg nicht so gut kennen.

Doch sobald man in die S2 nach Rheinstetten ist klar: Die Bahn ist zum größten Teil mit Festivalgängern gefüllt. Das obligatorische "gleich müssen wir aussteigen" gilt damit für alle.

Von der Bahnhaltestelle aus, war alles gut ausgeschildert! | Bild: Magdalena Pfeiffer

An der Leichtsandstraße setzt sich dann also die Menschentraube in Bewegung in Richtung Messe.

Einlass

Mit das Nervigste bei Festivals und Konzerten sind das Anstehen und die Kontrolle durch die Security. Aber die Sicherheitsmitarbeiter, darunter auch viele Frauen, verhielten sich gegenüber den Besuchern freundlich und respektvoll. Das muss auch mal gelobt werden.

Stimmung

Die Acts sind so getaktet, dass zwischen dem einen Auftritt auf der Mainstage und dem darauffolgenden auf der Second Stage immer etwa fünf Minuten lagen.

Bedeutet fliegender Wechsel für die Besucher. Nicht einfach, wenn an einem Tag zwischen 9.000 und 9.500 Personen über das Gelände wuseln.

Untern den Headlinern werden natürlich auch einige "Klassiker" aus der Rap-Szene performt. Eines davon ist ganz klar Nimos "Heute mit mir". Schon aus dem Jahr 2017, also sozusagen aus dem Geburtsjahr des Hook Up Festivals, hat es definitiv nicht seine Wirkung verloren. Die Menge singt und sprngt kräftig mit.

Auf der VIP-Area des Hook Up Festivals 2023 konnten die Inhaber der VIP-Tickets eine ungestörte Sicht auf die Mainstage genießen. | Bild: Magdalena Pfeiffer

Und was wäre ein Rap-Festival ohne Moshpits? (Bei Moshpits teilt sich die Menge und stellt sich in einem Kreis auf. Es wird getanzt und wie auf Kommando rennen dann alle aufeinander zu. Kann schon ziemlich ruppig werden).

Gemeinsam mit RAF Camora fackelte Bonez MC beim Hook Up Festival 2023 eine mega Show! | Bild: Luca Kempf

Von der Meute gefordert, von Nimo angeleiert mussten die Besucher auch nicht lange darauf warten.

Wer in diesen springenden und rempelnden Haufen nicht hineingeraten wollte, konnte sich einfach etwas weiter hinten platzieren. Das ist ja das Gute an einem Open-Air Festival.

Beim Hook Up Festival 2023 hat die Erde gebebt! | Bild: Niko @ bigfm

Der nächste Main-Act war Katja Krasavice, die ein buntes Repertoire an Songs und Bühneneffekten mitbringt. Nach den Songs "Casino", "Raindrops" und "Friendzone" wirft sie kurzerhand ein paar Shirts aus ihrem eigenen Merch in die Menge.

Dann hat sie noch eine ganz besondere Überraschung: Plötzlich steht Fler wieder neben ihr auf der Bühne. Er war schon zwei Timeslots vor ihr aufgetreten.

Auch Jamule war beim Hook Up Festival 2023! | Bild: Niko @ bigfm

Zwischen den Auftritten sorgt Comedian Samuel Sibilski in seiner Rolle als Moderator des Festivals für gute Stimmung. Er ist auch bekannt als Battle-Rapper unter dem Namen "Ssynic".

Gäste kommen von weit angereist

Den Samstag und damit das gesamte Festival beendete Luciano unter anderem mit seinem Hit "Maison". Eine Hommage an das französische Modelabel "Maison Margiela". Doch mal Fokus weg von der Bühne und hin zum Publikum. Aisha und Emily kamen extra aus dem hessischen Rüdesheim nach Karlsruhe.

Sie freuten sich am meisten auf Jamule, SSIO, RAF Camora & Bonez MC und Nimo.

Essen und Trinken

Bei Konzerten wichtig, aber gerade bei Open-Air Festivals unumgänglich: Essen und Trinken. Davon gibt es reichlich und unterschiedliches. Pommes frites, Dönerboxen und die Schlange vorm Wurststand sind stets gut besucht. Für die Vegetarier und Veganer gab es Falafel.

In den Pausen zwischen den Acts gab es lange Schlangen an den Bars und Foodtrucks auf dem Hook Up Festival 2023. | Bild: Magdalena Pfeiffer

Bei den Getränken werden sowohl non-alkoholische als auch alkoholische Getränke ausgeschenkt.

Wenn sich der kleine Hunger meldete, standen beim Hook Up Festival 2023 die Foodtrucks parat. | Bild: Magdalena Pfeiffer

Shisha Bar

Neu auf dem Hook Up Festival ist die Shisha-Bar und die dazugehörige Chill-Out Area. Von dort aus können die Besucher gemütlich Shisha rauchen und dabei die Acts auf der Mainstage verfolgen.

Realisiert wurde das ganze von der Shisha-Lounge "All Eyez on me" aus Malsch. Auf der Instagram-Seite der Lounge "alleyezonme_lounge" könnt ihr euch weiter informieren.

Die Shisha Lounge "All Eyez on Me" in Malsch war auf dem Hook Up Festival 2023 für die Shisha Bar zuständig. | Bild: Magdalena Pfeiffer

Nicht nur die Besucher profitierten davon, auch Dardan, Fler und Nimo wurden mit Shishas hinter der Bühne versorgt.

Von der Chill-out-Area der "All Eyez on Me" Shisha-Lounge konnte man die Acts auf der Mainstage gemütlich verfolgen. | Bild: Magdalena Pfeiffer

Merch

Festival-Merch (also Werbeartikel der Veranstaltung) ist nichts Neues. T-Shirts mit dem Hook Up Logo drauf gibt es auch hier.

Aber es gibt auch Andenken für die Schuhe. Die können sich Besucher beim Künstler "Tisecustomdesign" kostenlos mittels Airbrush verschönern lassen. Besucher, die auf den Geschmack gekommen sind, können sich entweder auf Tik-Tok oder Instagram (beides "Tisecustomdesign") weiter über ihn und seine Kunst informieren.

Wie wäre es statt eines Festival-Shirts mal mit einem Festival-Sneaker? | Bild: Magdalena Pfeiffer

After Party

Was wäre eine Veranstaltung ohne After Party? Pünktlich mit dem Ausklingen der letzten Beats von Luciano, gegen 23 Uhr, ging die Party im Freiraum in Rastatt los. Wer noch nicht ausgepowert ist, kann dort nahtlos weiterfeiern.

Nächstes Jahr Hook-Up im August

Gegen Ende wurde auf der Mainstage noch eine wichtige Info verkündet: Das Hook Up Festival findet am 2. und 3. August 2024 wieder auf dem Messplatz in Karlsruhe statt! Der Epplesee als Veranstaltungsort ist damit passé.

Doch wie heißt es so schön? Nach dem Hook Up Festival ist vor dem Hook Up Festival. Denn die VVK-Tickets gibt es bereits jetzt.