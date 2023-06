Zunächst die gute Nachricht: Der Sommerferienstart und damit die größte Staugefahr auf Baden-Württembergs Autobahnen ist noch gut einen Monat hin. Die schlechte Kunde gleich hinterher: Es wird auch Ende Juli noch Großbaustellen geben, von denen besonders zwei Autobahnen betroffen sind.

Vor allem die Situation auf der A8 und A5 zwischen Pforzheim, Karlsruhe und Bruchsal strapaziert derzeit die Nerven von Autofahrern und Pendlern, und ein Ende ist noch nicht abzusehen. Die zwei Autobahnstrecken gehören zu den meist befahrenen Straßen des Bundeslandes und gelten wegen aktuell größerer Baustellen als besonders stauanfällig. Wir geben einen Überblick über die aktuell größten Baustellen, wo überall mit eingeschränkter Fahrt, Stau und sogar mit Vollsperrung zu rechnen ist, und zu welchen Verzögerungen es auch noch in den nächsten Monaten kommt.

Vollsperrung auf der A8: Autobahn-Ausbau bei Pforzheim

Die A8 wird ab Freitag, 23. Juni (20 Uhr), bis Montag, 26. Juni (8 Uhr), zwischen den AnschlussstellenPforzheim-Süd und Pforzheim-Nord in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Grund sind laut einer Mitteilung der Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Südwest Arbeiten, die für das Bauprojekt "Sechsstreifiger Ausbau A8 / Enztalquerung" anfallen.

Seit Oktober 2021 führt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest den sechsstreifigen Ausbau der A8 zwischen den AnschlussstellenPforzheim-Nord und Pforzheim-Süd (Enztalquerung) durch. Als einer von zwei verbliebenen Abschnitten stehen nun die Bauarbeiten an der Enztalquerung bevor.

A8 Karlsruhe-München: Eingeschränkte Fahrt zwischen Kirchheim und Aichelberg wegen Fahrbahnerneuerung

Zwischen Mai und Juli werden auf der A8 Richtung München Baumaßnahmen zum Ausbau und zur Erneuerung der Fahrbahn durchgeführt, in deren Folge es zu "Beeinträchtigungen für den Verkehr" kommt, wie autobahn.de schreibt. Die Einschränkungen betreffen den Zeitraum vom 27. Mai 2023 (22 Uhr) bis zum 28. Juli 2023 (0 Uhr). In FahrtrichtungMünchen wird die Fahrbahn daher tagsüber auf zwei Streifen reduziert.

Südtangente Höhe Ettlinger Allee: Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen wegen "Blindgänger"

Eine umfangreiche Einschränkung wird es zudem Ende Juni an der Karlsruher Südtangente geben, und zwar im Bereich des "Schwarzwaldkreuzes" Höhe Ettlinger Allee. Am Wochenende vom 30. Juni bis 3. Juli ist die Freilegung eines vermuteten "Blindgängers" aus dem Zweiten Weltkrieg geplant. Aus Sicherheitsgründen kommt es daher zu einer Vollsperrung der Südtangente in beiden Fahrtrichtungen ab Freitag, 30. Juni (20 Uhr) bis Montag, 3. Juli (5 Uhr).

Baustelle auf der A5 Karlsruhe-Basel: Fahrbahnerneuerung an der Anschlussstelle Ettlingen/Rüppurr

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest erneuert seit Montag, 15. Mai 2023 bis voraussichtlich Mitte November 2023 auf der A5 zwischen dem Autobahndreieck Karlsruhe und der AnschlussstelleEttlingen/Rüppurr in FahrtrichtungBasel umfassend die Fahrbahnen.

Hierzu ist laut Autobahn GmbH Niederlassung Südwest seit 23. Mai 2023 die Zufahrt der AnschlussstelleEttlingen/Rüppurr auf die A5 in FahrtrichtungBasel für den Verkehr gesperrt werden. Die Abfahrt vom Dreieck Karlsruhe kommend an der Anschlussstelle ist bis Anfang August 2023 möglich.

A5 Karlsruhe-Basel: Fahrbahnsanierung bei Rheinhausen

Auf der A5 Karlsruhe-Basel werden auf dem Streckenabschnitt zwischen Herbolzheim (58) und Riegel (59) Baumaßnahmen zur Erneuerung der Fahrbahn durchgeführt. In besagter Richtung kommt es daher im Zeitraum vom 16. April 2023 und 18. August 2023 (jeweils 19 Uhr) zu einer Fahrbahneinengung, wie das Verkehrsportal verkehrsinfo-bw.de berichtet.

A5 Karlsruhe-Basel: Begrenzte Fahrt wegen Brückenwartung zwischen Lahr (56) und Bühl (52)

Eine Brückenwartung auf der A5 Karlsruhe-Basel führt zwischen Lahr (56) und Bühl (52) auf etwa 300 Metern Streckenabschnitt zu einer Reduzierung von Fahrstreifen und laut Meldung auf verkehrsinfo-bw.de zu einer "Sperrung des rechten oder linken Fahrstreifens an wechselnden Einsatzorten". Die Einschränkung gilt seit 13. Juni (8 Uhr) und dauert noch bis zum 30. Juni (13 Uhr) an.