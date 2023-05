"Die Zufahrt der Anschlussstelle Ettlingen/Rüppurr auf die A5 in Fahrtrichtung Basel für den Verkehr gesperrt werden. Die Abfahrt vom Dreieck Karlsruhe kommend an der Anschlussstelle ist bis Anfang August 2023 möglich. Die Umleitungsstrecken sind in Fahrtrichtung Basel zur Anschlussstelle Karlsruhe-Süd ausgeschildert", so die Autobahn GmbH. Die Baumaßnahmen sollen voraussichtlich im November abgeschlossen sein.

So geht's um die Baustelle herum

Während der Bauarbeiten wird der Verkehr in Fahrtrichtung Basel über sogenannte Mittelstreifenüberfahrten auf die östliche Fahrbahn geleitet und dort mit jeweils zwei Fahrstreifen geführt. Die Überleitung erfolgt aus Richtung Norden kommend zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte und dem Autobahndreieck Karlsruhe, anschließend geht es zwischen den Anschlussstellen Ettlingen/Rüppurr und Karlsruhe-Süd wieder zurück auf die westliche Richtungsfahrbahn

Die Überleitung vom Dreieck Karlsruhe auf die A5 in Fahrtrichtung Basel ist mit wechselnder Verkehrsführung während der gesamten Bauzeit gewährleistet.

Außerdem appelliert die GmbH, dass Autofahrer sich unbedingt an die ausgewiesenen Umleitungen halten sollen und sich nicht an den Empfehlungen des Navigationssystem orientieren.