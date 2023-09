"Für eine komfortable Anreise der Sportler mit dem ÖPNV zum Startbereich an der Europahalle verdichten die VBKam Sonntag, 17. September, ab 7.18 Uhr für zwei Stunden mit zusätzlichen Fahrten den Takt auf der Linie 4 zwischen Europaplatz und Europahalle", so die VerkehrsbetriebeKarlsruhe (VBK) in einer Mitteilung.

Folgender Fahrtweg wird dabei genommen:

Europaplatz – Mühlburger Tor (Kaiserallee) – Schillerstraße – Europahalle (Wendeschleife) – Lessingstraße – Mathystraße – Europaplatz

Folgende Streckenabschnitte sind während des Baden-Marathons gesperrt:

Tramlinie 2

Kreuzung Brauerstraße/Ebertstraße 9.30 Uhr -9.45 Uhr

Durlach-Aue 9.50 Uhr -11.10 Uhr

Tramlinie 3

Kreuzung Ebertstraße/Karlstraße 9.30 Uhr -9.55 Uhr

Kreuzung Mendelssohnplatz 9.35 Uhr - 10.15 Uhr

Tramlinie 4

Kriegsstraße (Rüppurer Tor – Ettlinger Tor – Karlstor) 10.10 Uhr - 15.10 Uhr

Tramlinie 5

Kriegsstraße (Rüppurer Tor – Ettlinger Tor – Karlstor) 10.10 Uhr - 15.10 Uhr

Buslinie 24

Brühlstraße 9.50 Uhr -11.05 Uhr

Buslinie 50

verschiedene Stellen in Beiertheim und Bulach 9.30 Uhr - 15.30 Uhr

Buslinie 52

Weiherfeld und Haltestelle Albtalbahnhof 10.25 Uhr - 15.25 Uhr

Buslinie 62

Ebertstraße/Brauerstraße 9.20 Uhr - 9.55 Uhr

ALT42

Wachhausstraße und Dieselstraße 9.50 Uhr - 11.15 Uhr

Umleitung der Trambahnen

Tramlinie 2:

Sperrung im Bereich Kreuzung Brauerstraße/Ebertstraße von 09:30 Uhr bis 09:45 Uhr

Hiervon sind folgende Bahnen der Tramlinie 2 betroffen:

a) Wolfartsweier Nord ab 8.59 Uhr:

Diese Bahn fährt zunächst regulär bis zur Haltestelle Augartenstraße. Ab dort geht es weiter zur Wendeschleife Tivoli. Nach einem planmäßigen Aufenthalt von sieben Minuten fährt die Bahn von dort anschließend über die Ettlinger Straße zurück zum Marktplatz und dann weiter über den Europaplatz (U) zum Mühlburger Tor. Von dort verkehrt die Bahn wieder auf ihrem regulären Fahrweg in Richtung Knielingen Nord.

Die Haltestellen Poststraße bis Ebertstraße werden nur durch die verbliebenen Fahrten der AVG-Stadtbahnlinien bzw. die dort verkehrenden Buslinien bedient. Die Haltestellen Barba-rossaplatz bis Arbeitsagentur sind ersatzlos aufgehoben. Die Haltestellen Otto-Sachs-Straße bis Karlstor werden durch die verbliebenen Fahrten der Tramlinien 3 und 5 und bedient.

b) Knielingen Nord ab 9.02 Uhr und 9.24 Uhr

Diese Bahn fährt zunächst regulär in Knielingen Nord ab, verkürzt den Fahrweg allerdings ab der Haltestelle Karlstor über die Haltestellen Mathystraße (Karlstraße) und Kolpingplatz und erreicht dadurch noch vor dem Start des Marathons die Haltestelle Ebertstraße. Die Haltestellen Arbeitsagentur bis Barbarossaplatz sind ersatzlos aufgehoben.

Die Haltestelle Otto-Sachs-Straße kann weiterhin durch die Tramlinie 5 erreicht werden.

Sperrung in Durlach-Aue von 9.50 Uhr bis 11.10 Uhr

In diesem Zeitraum fährt die Tramlinie 2 fährt von der Karlsruher Innenstadt kommend ab Auer Straße nicht durch Durlach-Aue bis Wolfartsweier. Stattdessen fährt die Bahn ab der Auer Straße weiter bis zur Haltestelle Durlach Turmberg. Die Haltestellen im Abschnitt von der Gritznerstraße bis zur Steiermärker Straße sind in diesem Zeitraum ersatzlos aufgehoben. Die Haltestellen Zündhütle und Wolfartsweier Nord werden nur noch durch die Buslinien 24 bzw. 47 und 107 bedient.

Tramlinie 3:

Sperrung Kreuzung Ebertstraße/Karlstraße von 09:30 Uhr bis 09:55 Uhr und Kreuzung am Mendelssohnplatz von 09:35 Uhr bis 10:15 Uhr: Während der Streckensperrung wird die Tramlinie 3 aufgeteilt. Ein Streckenast bedient das westliche, der andere das östliche Stadtgebiet. Von der Sperrung betroffen sind folgende Fahrten:

a) Rintheim ab 9.19 Uhr bis einschließlich 9.59 Uhr:

Diese Bahnen verkehren auf folgender Route: Rintheim – Hauptfriedhof (beide Haltepunkte) – Durlacher Tor (Bernhardusplatz) – durch die Kapellenstraße – Kronenplatz (Fritz-Erler-Straße)– Durlacher Tor (Bernhardusplatz) Hauptfriedhof (beide Haltepunkte) – Rintheim

b) Waidweg ab 9.21 Uhr:

Diese Bahn verkehrt auf folgender Route: Daxlanden – Entenfang (Am Entenfang) – Yorck-straße – Schillerstraße – Weinbrennerplatz (Gartenstraße) – Lessingstraße – Mathystraße (in der Mathystraße) – Karlstor (Karlstraße) – Europaplatz – Yorckstraße – Entenfang (Am Enten-fang) – Rappenwört

c) Rappenwört ab 9.30 Uhr bzw. Tivoli ab 9.51 Uhr und 10.11 Uhr:

Diese Bahnen verkehren auf folgender Route: Rappenwört – Entenfang (Am Entenfang) – Yorckstraße – Europaplatz – Kolpingplatz – Hauptbahnhof (Vorplatz) – Tivoli (Wendeschleife) Die Haltestelle Werderstraße ist ersatzlos aufgehoben. Die Haltestelle Rüppurrer Tor wird von den Tramlinien 4 und 5 nur in der Kriegsstraße bedient. Am Tivoli wird zweitweise nur der Bahnsteig in der Wendeschleife bedient.

Die Haltestellen im Streckenabschnitt von der Post-straße bis zur Ebertstraße werden nur durch die verbliebenen Fahrten der AVG-Linien bzw. die dort verkehrenden Buslinien bedient. Die Haltestelle Kolpingplatz ist für den kurzen Zeit-raum der Sperrung ersatzlos aufgehoben.

Tramlinie 4:

Sperrung Kriegsstraße von 10:10 Uhr bis 15:10 Uhr: Betroffen hiervon sind folgende Bahnen:

Europäische Schule ab 09:58 Uhr bis einschließlich 14:38 Uhr bzw. Badeniaplatz ab 10:02 Uhr bis einschließlich 14:42 Uhr:

Diese Bahnen verkehren auf folgender Route: Waldstadt – Hauptfriedhof (in der Tullastraße) – Essenweinstraße – Tullastraße (in der Tullastraße) – Durlacher Tor (U) – Marktplatz (Kaiser-straße U) – Europaplatz (U) – Schillerstraße – Oberreut

Die Haltestellen Karl-Wilhelm-Platz, Durlacher Tor (Bernhardusplatz) und Rüppurrer Tor (nach 10.15 Uhr) werden nur durch die Tramlinie 3 bedient.

Tramlinie 5:

Sperrung Kriegsstraße ab 10:10 Uhr bis 15:10 Uhr: Betroffen hiervon sind folgende Bahnen:

Durlach Bahnhof ab 10:14 Uhr bis einschließlich 14:54 Uhr bzw. Rheinhafen ab 09:58 Uhr bis einschließlich 14:38 Uhr

Diese Bahnen verkehren auf folgender Route: Durlach Bahnhof – Tullastraße (Durlacher Al-lee) – Schloss Gottesaue – Rüppurrer Tor (Rüppurrer Straße) – Tivoli – Hauptbahnhof (Vor-platz) – Kolpingplatz – Mathystraße (beide Haltestellen) – Lessingstraße – Kühler Krug –Rheinhafen

Am Rüppurer Tor werden ersatzweise nur die Bahnsteige in der Rüppurrer Straße bedient. Am Ettlinger Tor können ersatzweise die unterirdisch verkehrenden Bahnen genutzt werden. Das Karlstor wird nur durch die Tramlinien 2 und 3 bedient.

Umleitung der Buslinien

Buslinie 24

Betroffen hiervon sind folgende Fahrten:

Durlach Turmberg ab 09:52 Uhr und 10:52 Uhr bzw. Bergwald Mitte ab 10:26 Uhr

Die Busse werden wie folgt umgeleitet: Von Durlach Turmberg kommend fahren die Busse ab der Haltestelle Parkschlössle weiter über die B3 (bei Bedarf mit Bedienung der Haltestelle Max-Liebermann-Straße) zum Zündhütle. Von dort geht es weiter auf dem regulären Fahrweg in Richtung Bergwald. Die Rückfahrt erfolgt entsprechend in umgekehrter Abfolge. Die Haltestellen Blattwiesenstraße, Brühlstraße Mitte und Schlesier Straße Ost sind ersatzlos aufgehoben.

Buslinie 50

Betroffen hiervon sind folgende Fahrten:

a) Hauptbahnhof ab 09:38 Uhr und 09:58

Uhr Vom Hauptbahnhof Vorplatz fahren die Busse über die Haltestelle Poststraße auf die Südtan-gente bis zur Ausfahrt Nummer 5 und von dort weiter auf dem regulären Fahrweg nach Ober-reut. Die Rückfahrt erfolgt auf dem regulären Fahrweg. In Fahrtrichtung Oberreut entfallen ersatzlos die Haltestellen Ebertstraße, Barbararossplatz, Gebhardstraße, Breite Straße, Neue Anlage Straße, Grünwinkler Straße und Landgrabenstraße.

b) Hauptbahnhof ab 10.17 Uhr bis einschließlich 15.17 Uhr beziehungsweise Oberreut ab 10.11 Uhr bis einschließlich 15.11 Uhr

Die Busse verkehren zwischen Hauptbahnhof Vorplatz und Windeckstraße auf dem Fahrweg der Buslinie 62 und bedienen auf dieser Route zusätzlich die Haltestellen Welfenstraße und Beiertheim West. Nach der Windeckstraße fahren die Busse auf ihrer regulären Fahrtroute weiter bis nach Oberreut. Die Haltestellen Barbararossplatz, Gebhardstraße, Breite Straße, Neue-Anlage-Straße, Grünwinkler Straße und Landgrabenstraße entfallen ersatzlos.

Buslinie 52

Da die Marathon-Laufstrecke mehrfach die Fahrstrecke der Buslinie 50 kreuzt und keine Um-leitungsmöglichkeiten vorhanden sind, wird die Linie 52 zwischen 10:25 Uhr und 15:25 Uhr eingestellt. Die letzte Fahrt ab Dammerstock findet um 09:56 Uhr statt, ab dem Albtalbahnhof um 10:08 Uhr. Nach dem Marathon startet die erste Fahrt in Dammerstock um 15:28 Uhr, am Albtalbahnhof um 15:36 Uhr.

Buslinie 62

Betroffen sind folgende Fahrten:

Hauptbahnhof Vorplatz ab 09:20 Uhr und 09:40 Uhr

Vom Hauptbahnhof Vorplatz fahren die Busse über die Haltestelle Poststraße auf die Südtangente bis zur Ausfahrt Nummer 5 und von dort weiter auf dem regulären Fahrweg zum Enten-fang. Die Haltestellen Ebertstraße, Welfenstraße und Beiertheim West werden ersatzlos auf-gehoben. Die Rückfahrt erfolgt auf dem Regelfahrweg.

ALT42

Betroffen sind folgende Fahrten:

Durlach Bahnhof ab 09:54 Uhr bzw. Killisfeld ab 10:02 Uhr

Da die Wachhausstraße und die Dieselstraße zwischen 09:50 Uhr und 11:15 Uhr gesperrt sind, entfallen bei diesen beiden Fahrten die Haltestellen Wachhausstraße und Killisfeld. Das ALT42 beginnt bzw. endet in diesem Zeitraum an der Haltestelle Ottostraße.