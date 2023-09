Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

Die Teilnehmer des diesjährigen Baden-Marathons kamen auf der Strecke durch die Karlsruher Innenstadt am Sonntag, 17. September 2023, ordentlich ins Schwitzen - und das lag nicht nur an den Kilometern, die sie zurücklegen mussten: Die Sonne strahlte noch einmal mit ordentlich Power über der Fächerstadt und das Thermometer knackte bei diesem Sommerwetter noch einmal beinahe die 30-Grad-Marke. ka-news.de-Fotograf Thomas hat die schönsten Bilder am Start und im Ziel eingefangen.