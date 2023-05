Die freudige Nachricht können Tierfans auf der Facebook-Seite des Karlsruher Zoos nachlesen. Dort heißt es in einem Post am Montag, 8. Mai: "Das Kleine wird momentan gut von seiner Mutter umsorgt. Da die Aufzucht von Elchen in den ersten Lebenstagen und -wochen besonders heikel ist, sind wir sehr froh darüber, dass das Jungtier bislang gesund und fit ist."

Das Elch-Baby kann also ab sofort im Landschafts-Gehege der Elche beobachtet werden. Allerdings braucht man dazu wohl ein wenig Glück.