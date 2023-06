Bei sommerlichen 28 Grad ging es am Donnerstagabend, 15. Juni, für 8.500 Läuferinnen und Läufer auf einer Strecke von 5,4 Kilometern durch die Natur um den Karlsruher Schlossgarten. Der B2Run lud zum 13. Mal zum Firmen-und Volkslauf. Wer am schnellsten im Ziel war? ka-news.de-Fotograf war vor Ort und hat die schönsten Momente festgehalten.

Bild: Thomas Riedel

In den frühen Abendstunden, stand der Schlossgarten rund um den Schlossturm in Karlsruhe ganz im Zeichen des Laufsports. Neben den Läufern haben sich auch zahlreiche Schaulustige und Fans entlang der Laufstrecke eingefunden, um ihre Favoriten zu unterstützen. "Go" steht dabei etwa auf den bunten Schildern einer Mädelstruppe am Wegesrand.

Regelrecht beflügelt schienen davon die 8.500 Teilnehmer .

"Es hat Spaß gemacht. Ich war von Anfang an vorne dabei", freut sich am Ende Melina Wolf, die als erste Frau den Sprung auf das "Gesamttreppchen" schaffte. Nach 5,4 Kilometern läuft sie in nur 17:49 Minuten bereits auf dem Gesamtrang Zwei auf die Zielgerade zu und überholt im Schlusssprint den bis dahin zweitplatzierten Patrick Hilpert. Schneller als Wolf ist nur der 30-jährige Entwicklungsingenieur Felix Möhler.

