Fußgänger schlendern über die Straße, daneben am Bürgersteig treffen sich Nachbarn zu Kaffee und Kuchen - auf der Hirschbrücke in Karlsruhe ist an diesem Sonntag ordentlich was los. Nur eines fehlt, bei genauerem Betrachten: die Autos. Das hat auch einen Grund. Die neu gegründete Initiative "Kiezblocks Karlsruhe" will an diesem Wochenende zeigen, wie lebenswert eine autofreie Innenstadt sein kann. Hier gibt's die Bilder.

Gleich vorweg: "Wir wollen die Hirschbrücke nicht dauerhaft sperren", stellt Initiator Lars Heller klar. "Die heutige Aktion soll einfach zeigen, welche Aufenthaltsqualität auf der Brücke möglich ist, wenn man den Autoverkehr raushält." Möglich wäre es, dazu Poller oder modale Filter aufzustellen.

Lars Heller von "Kiezblocks Karlsruhe"

Der Name "Kiez" kommt ursprünglich aus Berlin. "Dort gibt die Initiativen namens "Kiezblöcke" schon länger. Sie versuchen, in den Stadtteilen und Bezirken den Durchgangsverkehr herauszuhalten und Aufenthaltsbereiche zu schaffen. Zum Beispiel Grünflächen, auf denen Kinder spielen, Leute Sport machen oder ältere Menschen sich im Schatten erholen können", erklärt Heller. Diese Orte könnten aber erst entstehen, wenn man die Massen an parkenden Autos zurückdränge und die entsprechenden Parkplätze umwandle.