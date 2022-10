Karlsruhe vor 28 Minuten

Auf zum Rodeln: Der Winterfahrplan für die Durlacher Turmbergbahn steht

An Wochenenden und Feiertagen ist die Turmbergbahn in Durlach von 10 Uhr bis 18 Uhr in Betrieb, unter der Woche stehen die Seilwinden still - mit einer winterlichen Ausnahme.