Bis zu 21 Prozent der Sonne wurden am Dienstagmittag durch den Mond verdeckt, es war eine partielle Sonnenfinsternis. Bis zur nächsten totalen Sonnenfinsternis müssen Astronomie-Fans zumindest in Deutschland lange warten.

Bild: Hammer Photographie

Denn die nächste totale Verfinsterung in der Bundesrepublik soll erst am 3. September 2081 stattfinden. Wer nicht ganz so lange warten will, hat die nächsten Jahre schon die Chance, das seltene Naturschauspiel zu beobachten. Jeweils im August 2026 und 2027 soll es in Spanien zu einer totalen Sonnenfinsternis kommen.

Zusätzlich soll im Januar 2028 eine seltene ringförmige Verfinsterungen der Sonne stattfinden. Diese soll auch von Spanien gut sichtbar sein.

Hier gibt es jetzt alle Bilder zur partiellen Sonnenfinsternis in Karlsruhe: