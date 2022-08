Karlsruhe vor 49 Minuten

Anzeige per Mausklick erstatten: So einfach funktioniert die Internetwache der Polizei Karlsruhe

In Karlsruhe gibt es auch ein Internetwache. Wobei Karlsruhe hier nicht ganz richtig ist. Eigentlich ist es die Wache des Landes Baden-Württemberg, die die Anzeigen an die Polizei in Karlsruhe weiterleitet. Wie genau das funktioniert, erklären wir euch in diesem Artikel.