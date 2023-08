Karlsruhe vor 2 Stunden

Aktionsbündnis gegen eine zweite Rheinbrücke kritisiert das Bundesverkehrsministerium

Das Aktionsbündnis forderte in einem Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing einen Planungsstopp der zweiten Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth. Mittlerweile kam eine Antwort von seiten des Bundesverkehrsministeriums. Das Bündnis kritisert diese als zu unkonkret.