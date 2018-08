Es sollte eigentlich eine entspannte Rückreise nach Stuttgart werden. Jetzt sitzen seit zwei Tagen rund 200 Urlauber in Teneriffa fest. Der Grund: Die Airline, mit der sie fliegen sollten, hat angeblich mittlerweile Insolvenz angemeldet. Unter den Gestrandeten ist auch die Karlsruherin Alexandra K.. ka-news hat mit ihr über die chaotische Rückreise gesprochen.

Seit zwei Tagen wartet Alexandra K. nun schon auf ihren Rückflug nach Stuttgart. Am Dienstagmorgen hätte sie eigentlich mit rund 200 weiteren Passagieren die Rückreise von der kanarischen Insel Teneriffa antreten sollen. Doch der Flug mit der griechischen Fluglinie Olympus Airways wurde kurzerhand gecancelt. "Wir wurden dann alle erst einmal in ein Hotel gebracht", erzählt K. im Gespräch mit ka-news.

Fluglinie soll Insolvenz angemeldet haben

Unter den Passagieren, darunter auch noch ein weiterer Urlauber aus Karlsruhe, habe vor allem Verwirrung geherrscht. "Keiner wusste, was passiert", so die 27-Jährige weiter. "Wir haben von allen Seiten nur widersprüchliche Infos bekommen!" Besonders für die mitreisenden Kinder war das großer Stress, meint K..

Gestern hieß es dann erst einmal aufatmen: Um 10.15 Uhr sollte die Rückreise nun endlich starten - wieder mit einer Maschine von Olympus Airways. "Wir waren schon am Gate, als es hieß, der Flug sei schon wieder gestrichen", erzählt Alexandra K. hörbar verärgert. Ein Defekt an der Maschine sei angeblich Schuld an dem Flugausfall. Die Reisenden wurden vertröstet: Wieder in ein Hotel, wieder warten. Nach und nach sickerte der Grund für die Flugausfälle durch: Olympus Airways soll Insolvenz angemeldet haben.

Kommunikationsversuche scheitern

Kontaktversuche mit der Fluglinie von Seiten der Veranstalter und Passagiere seien erfolglos geblieben. "Olympus Airways gibt keine Infos. Die Kommunikation ist miserabel", meint die Karlsruherin. Die Fluggäste wandten sich daraufhin an ihre Reiseveranstalter. Aber: "Nicht einmal die haben Kontakt mit der Airline." Auch für ka-news ist das Unternehmen nicht zu erreichen: Die deutschsprachige Webseite wurde abgeschaltet.

Die Tatsache, dass die Reisenden keine oder nur widersprüchliche Informationen von den Verantwortlichen bekommen, ärgert die 27-Jährige am meisten. Dennoch: Vor allem die Familien und Arbeitnehmer unter den Fluggästen tun ihr leid, sagt die Selbstständige gegenüber ka-news.

Rückreise soll heute stattfinden

Nach zwei langen Tagen soll der Flug am Donnerstag nun endlich stattfinden. Für 11 Uhr war der Transport zum Flughafen Teneriffa Süd angesetzt, um 15.20 Uhr sollte die Maschine starten, die die Urlauber endlich wieder in die Heimat bringt. Doch auch hier gab es Verzögerungen: Erst mit Verspätung ging es los. Diesmal hat eine andere Airline, die rumänischen Cobrex Trans, den Flug übernehmen. Wenn alles gut geht, kommt Alexandra K. noch am Abend wieder in Karlsruhe an.

"Wir hoffen, dass beim Flug alles klappt", sagt sie gegenüber ka-news. "Ich bin am Samstag auf einer Hochzeit eingeladen und möchte rechtzeitig zurück sein." Sie warnt andere Urlauber, sich vor Pauschalreisen sehr gut über die Airlines zu informieren. Die Freude am Reisen habe Alexandra K. dieses Erlebnis nach eigener Aussage aber nicht verleiden können.