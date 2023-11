Die Europahalle Karlsruhe war einst Gastgeber des Indoor-Meetings und viele anderer Veranstaltungen. 2014 war damit aber Schluss. Aus Brandschutzgründen durften nur noch 200 Menschen in die Halle. Eine Sanierung musste her.

Der Karlsruher Gemeinderat beschloss diese 2019 und im Sommer 2021 ging es los. Wie es heute in der Halle aussieht und ob die Stadt Termin- und Kostenplan halten kann, will sie bei einem Rundgang am Mittwoch, 15. November erklären.

