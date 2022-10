Karlsruhe vor 13 Minuten

Ein Jahr nach dem Feuer im Ettlinger Erbprinz: "Eine Entschuldigung vom Brandverursacher hat es bisher nicht gegeben"

Ein Feuer im Saunabereich des Erbprinz-Hotels in Ettlingen sorgte vor etwas mehr als einem Jahr für einen Schaden in Millionenhöhe. Auch zwölf Monate später sind die Auswirkungen der Flammen spür- und sichtbar. Der Wiederaufbau schreitet aber "in einem guten Tempo voran", wie Hotel-Inhaber und Geschäftsführer Günther Zepf bei einem Rundgang über die Baustelle gegenüber ka-news.de erklärt. Vom Verursacher hat er dagegen seit der Brandnacht nichts mehr gehört.