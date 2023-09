Karlsruhe vor 37 Minuten

Kampf gegen Schwarzarbeit: Karlsruher Zoll schaut heute bei LKWs genauer hin

Wie ist ihr Arbeitsverhältnis? Wo sind Sie angestellt? Wie sind Ihre Arbeitszeiten? All das sind Fragen, die so mancher LKW-Fahrer am Mittwoch auf dem Autobahndreieck in Bruchsal hörte. Der Grund: das Hauptzollamt Karlsruhe, die Landespolizei, die Bundeswehr und die Familienkasse überprüfen, ob womöglich Fälle von Schwarzarbeit vorliegen. Die Aktion dauerte bis 14 Uhr.