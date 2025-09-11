Wo wohnen Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi nach ihrer Trennung?

Erst hat alles nach Familienglück ausgesehen: Obwohl es in der Vergangenheit schon zu Auseinandersetzungen und vorherigen Trennungen zwischen den beiden gekommen ist, haben Sänger Pietro Lombardi und Influencerin Laura Maria Rypa in den sozialen Medien das Bild eines glücklichen Paares abgegeben. Zum Beispiel bei der Taufe ihres jüngsten Sohnes, auf dem Kinderspielplatz, im Familienurlaub – oder bei der Renovierung des gemeinsamen Hauses. Doch am 17. August machte Rypa die Trennung von Lombardi auf Instagram bekannt: „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben.“ Fans fragen sich, wo Rypa und die beiden gemeinsamen Söhne seit der Trennung wohnen und was aus dem gemeinsamen Haus von Rypa und Lombardi wird. Antworten gibt es hier.

Wo wohnen Laura Maria Rypa und ihre Söhne nach der Trennung von Pietro Lombardi?

Schon kurz nach der Trennung soll sich Laura Maria Rypa mit Kindern, Hunden und Umzug laut Bild-Informationen allein gefühlt haben, denn Lombardi war nach der Trennung aus dem gemeinsamen Haus in Köln erst einmal eine Weile verschwunden. Auch in den nächsten Wochen haben sich Fans gefragt, wo seine Ex Laura Maria Rypa mit den zwei kleinen gemeinsamen Söhnen nach der Trennung wohnt. Nun hat sich Rypa in einer Fragerunde auf Instagram dazu geäußert: Sie und die Kinder leben aktuell bei ihren Eltern. Nur die gemeinsamen Hunde habe sie vorerst noch im Haus gelassen und das belaste sie, sagt Rypa: „Es ist für mich extrem traurig, weil ich sie am liebsten hier hätte, aber ich würde meine Tiere niemals abgeben! Und ich hoffe, dass ich sie ganz schnell wieder bei mir habe.“

Was wird aus dem gemeinsamen Haus von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa?

Zum gemeinsamen Haus in Köln hat Rypa noch vor Monaten Instagram-Storys gemacht, in denen sie begeistert geteilt hat, wie sie sich das Eigenheim in Zukunft vorstellt. In einer neuen Instagram-Story gab sie nun ein überraschendes Update: Die Renovierung des Hauses soll weitergehen. Das passiere allerdings langsam, sagt Rypa auf Instagram: „Es fehlt noch eine ganze Menge. Man hat zwar das Gefühl, dass es fast geschafft ist, aber in Wirklichkeit sind bestimmt noch 50 Prozent offen. Und damit meine ich nicht nur Kleinigkeiten wie Lampen oder Deko, sondern wirklich die wichtigen Dinge.“

Die Frage, warum sie sich nach der Trennung überhaupt noch mit der Renovierung beschäftige, beantwortet Rypa auch auf Instagram: „Gerade beim Thema Haus höre ich ständig ‚Was willst du da überhaupt? Das gehört doch gar nicht dir‘“, sagt die 29-Jährige. „Aber keiner weiß, wie es wirklich ist. Ich habe dieses Haus zur Hälfte gekauft, ich habe genauso investiert, ich arbeite dafür, auch wenn das manche nicht sehen wollen.“ Was mit dem Haus passieren soll, sobald es fertiggestellt ist, haben weder Pietro Lombardi noch Laura Maria Rypa bisher bekanntgegeben.

