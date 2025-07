Sally Özcan bei Gala in Begleitung: Back-Influencerin deutet neue Liebe an

„Sally“, bürgerlich Saliha Özcan, ist Deutschlands erfolgreichste Koch- und Back-Influencerin. Auf ihrem YouTube-Kanal mit inzwischen schon 2213 Videos folgen ihr 2,17 Millionen Abonnenten, auf Instagram hat sie 1,2 Millionen Follower (Stand Juli 2025). Aber nicht nur online, sondern auch offline betreibt sie ein erfolgreiches Unternehmen, das sie von ihrer Basis „Sallycon Valley“ aus ihrem Heimatort Waghäusel führt und unter anderem ihre eigene Produktlinie verkauft.

Aber nicht nur für ihre Videos, Produkte oder Koch- und Backbücher ist Sally bekannt. Viele Jahre lang war ihre Ehe mit Murat Özcan, der oft Teil ihres Contents war, ein Vorzeigebeispiel auf Social Media. Deshalb machte auch die Trennung von Sally und Murat 2023 nach 16 gemeinsamen Jahren große Schlagzeilen. Zu den Hintergründen hielt sich Sally größtenteils bedeckt.

Seit der Trennung wird in den Medien immer wieder spekuliert, ob es einen neuen Mann an Sallys Seite gibt. Unter anderem mit Max Giesinger wurde ihr schon eine angebliche Beziehung nachgesagt. Doch womöglich gibt es jetzt Neuigkeiten in Bezug auf eine neue Liebe.

Sally Özcan in Begleitung: Back-Influencerin deutet neue Liebe an

Wie RTL berichtet, war Sally bei der Feier anlässlich des 50. Geburtstags des Europaparks zu Gast – aber nicht alleine. Zwar war sie vor der Kamera ohne Begleitung, doch auf Nachfrage von RTL sagte sie, dass jemand Besonderes dabei sei: „Ein Mensch, der mir sehr ins Herz gewachsen ist. Ich bin sehr glücklich.“ RTL interpretierte diese Aussagen in Kombination mit einem strahlenden Lächeln als Hinweis auf eine neue Liebe an der Seite des Back-Stars. Allerdings handelt es sich dabei eher noch um Spekulationen, bis die Gerüchte von Sallys Seite aus bestätigt werden.

Vor einigen Monaten gab Sally auch der Gala ein Interview, in dem sie klarmachte, dass ihr Schlagzeilen der Klatschpresse nichts ausmachten: „Eigentlich stört es mich auch gar nicht mehr, wer was über mich sagt ... Ich muss es auch keinem recht machen. Ich bin einfach privat super glücklich und bin bei mir angekommen.”

Übrigens: Die Back- und Koch-Influencerin Sally sprach in einem Podcast über die Herausforderungen ihrer Karriere und wie ihre Eltern darauf reagierten: „Mein Vater hat geweint“.