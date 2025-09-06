Pietro Lombardi nach der Trennung bei „Love Island VIP“? Das steckt dahinter

Vor wenigen Wochen verkündete Laura Maria Rypa das Beziehungsaus mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi. Der Sänger selbst war nach Rypas Bekanntgabe erst einmal von der Bildfläche verschwunden. Selbst in den sozialen Medien fehlte von dem ehemaligen „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner jede Spur. Mittlerweile ist Lombardi jedoch wieder aufgetaucht und meldete sich auf seinem Instagram-Kanal mit überraschenden Neuigkeiten zurück. Er wird in der neuen Staffel der deutschen Dating-Reality-Show „Love Island VIP“ zu sehen – und vor allem zu hören sein. Was genau dahintersteckt, erfahren Sie hier.

Nach Trennung von Rypa: Was macht Pietro Lombardi bei „Love Island“?

Noch zu Beginn des Jahres waren Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa verlobt und ließen ihre Fans regelmäßig an den gemeinsamen Hochzeitsplänen teilhaben. Inzwischen hat sich das Paar jedoch erneut getrennt – und das bereits zum siebten Mal. Nach dem wiederholten Liebes-Aus zog sich Lombardi zunächst aus der Öffentlichkeit zurück. Nun scheint der Sänger seinen Blick aber nach vorne zu richten und konzentriert sich offenbar auf neue Projekte. Auf seinem Instagram-Profil verkündete der Karlsruher, dass er Teil der diesjährigen Staffel von „Love Island VIP“ sein wird, die am 11. September auf RTL Zwei startet.

Allerdings wird Pietro Lombardi nicht als Teilnehmer in dem beliebten TV-Format auftreten. Stattdessen steuert er mit seinem neuen Song „Fuego“ den offiziellen Titelsong zur kommenden Staffel bei. Ganz leer ausgehen müssen die Fans aber dennoch nicht: Wie der Sender bereits in einem Instagram-Beitrag verriet, wird Lombardi persönlich in der „Love Island“-Villa vorbeischauen und seinen neuen Hit exklusiv für die Kandidatinnen und Kandidaten der diesjährigen Staffel performen. Der Song selbst ist bereits vorab, ab dem 5. September, erhältlich.

Was hält Lombardi von dem Dating-Format im Fernsehen?

Wie der Sender auf seiner Webseite mitteilt, hat Pietro Lombardi seinen neuen Song eigens für „Love Island“ komponiert. Das Lied soll den „passenden Soundtrack zur Flirt-Atmosphäre“ liefern. Zudem outete sich der Sänger selbst als großer Fan der TV-Dating-Show: „Ich feiere ‚Love Island‘ total und schaue echt oft rein. Als RTLZWEI gefragt hat, ob ich den Song zur neuen Staffel machen will, musste ich nicht lange überlegen. ‚Fuego‘ bringt genau diese Sommer-Vibes rüber – das passt perfekt. Ich freue mich mega drauf!“, wird der Sänger vom Sender zitiert.

Für Pietro Lombardi dürfte das Projekt zumindest in musikalischer Hinsicht einen wichtigen Schritt nach vorne bedeuten. Seinen ersten Auftritt nach der offiziellen Trennung von Rypa hat der Sänger jedoch bereits hinter sich gebracht. Am 23. August 2025 stand er auf der Bühne des Naturtheaters im sächsischen Bad Elster, wo er vor rund 300 Fans performte. Dort widmete er seinen Söhnen einen Song und richtete eine rührende Botschaft an sie.