Pietro Lombardi ist verschwunden: Nach Trennung von Laura Maria Rypa fehlt von ihm jede Spur

Noch im Juni posteten Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi emotionale Fotos von der Taufe ihres gemeinsamen jüngsten Sohnes. Die Influencerin und der Sänger haben zwei gemeinsame Söhne und sind seit 2022 verlobt. Immer wieder gelangten in der Zwischenzeit auch Informationen über Auseinandersetzungen und vorherige Trennungen der beiden an die Öffentlichkeit. Zum Beispiel über einen Zwischenfall im Oktober 2024, bei dem die Staatsanwaltschaft ermittelte.

In der letzten Zeit zeigte sich das Paar harmonisch beim Spielen auf dem Kinderspielplatz oder im Familienurlaub. Doch nun hat Laura Maria Rypa plötzlich die Trennung bekannt gegeben. Was genau vorgefallen ist und warum Pietro Lombardi seitdem nicht auffindbar ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

Plötzliche Trennung: Das ist zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa passiert

Am Sonntag, den 17. August 2025, teilte Laura Maria Rypa ein Statement in ihrer Instagram-Story: „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben“, schreibt Rypa weiß auf schwarzem Grund. Viele Follower waren von den plötzlichen Trennungsnachrichten überrascht. In ihrer Story schrieb Rypa weiter: „Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen“. Laut Bild-Informationen habe sich Rypa mit Kindern, Hunden, Haus und Umzug alleingelassen gefühlt.

Trennung von Laura Maria Rypa: Wo ist Pietro Lombardi?

Laut Bild soll es am Sonntag zu einem großen Streit zwischen Rypa und Lombardi gekommen sein. Lombardi habe daraufhin das Haus verlassen und Rypa veröffentlichte die Instagram-Story mit der Trennungsnachricht. Bild zufolge sei Lombardi noch einmal zurückgekommen, habe einen Koffer gepackt und gegen 19.30 Uhr das Haus wieder verlassen. Seither habe Rypa nichts mehr von Lombardi gehört. Auch sonst ist nicht bekannt, wo sich Lombardi aufhält. Es wird unter anderem spekuliert, ob er zu einem Auftritt, der am kommenden Wochenende geplant ist, erscheinen wird.

