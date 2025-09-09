„Pamela Reif ist meine Chefin“ – wer ist der Bruder der Influencerin?

Die Karlsruherin Pamela Reif ist eine der bekanntesten Influencerinnen Deutschlands. Mit ihrem Fitness- und Ernährungs-Content hat sie es geschafft, Millionen Followerinnen und Follower zu gewinnen. Doch für ihren Erfolg ist nicht nur sie allein verantwortlich. Es gibt Menschen, die ihr dabei geholfen haben und heute Teil ihres Unternehmens sind. Zum Beispiel ihr Bruder. Erstmals hat er nun selbst davon erzählt, wie er Pamela schon früher, im Karlsruher Kinderzimmer, bei ihrer Karriere unterstützt hat und wie es für ihn ist, heute für seine kleine Schwester zu arbeiten.

Pamela Reif: Wer ist der Bruder der Influencerin?

Während Pamela Reif in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten Promis in Deutschland aufgestiegen ist, blieb ihr Bruder Dennis Reif lange eher im Hintergrund. Ab und an ist er allerdings in Reifs Post auf Instagram zu sehen.

Jetzt hat Dennis Reif von seiner Rolle in Pamelas Imperium erzählt: „Ich bin da so reingerutscht“, sagte er zu Bild. Als Kinder haben sich die beiden zusammen ein Kinderzimmer im Karlsruher Elternhaus geteilt, Dennis ist fünf Jahre älter als Pamela. Als sie heranwuchsen, ging zunächst jeder seinen eigenen Weg, bis der große Erfolg einsetzte. „Aber als Pamela mit Instagram durchstartete, war ich plötzlich der Typ mit der Kamera. Sie wusste, dass ich mich mit Technik auskenne. Also hieß es: ,Kannst du mal filmen?‘“, berichtete er der Zeitung. Von da an habe er seine Schwester unterstützt. „Am Ende wurden daraus Hunderte Videos, viele davon gingen viral.“

Dennis Reif: Wie ist es, für seine Schwester Pamela zu arbeiten?

Noch immer ist der heute 34-jährige Dennis Reif im Unternehmen seiner Schwester Pamela Reif (29) involviert. Und zwar hochoffiziell mit Arbeitsvertrag. Aber wie ist das eigentlich für die eigene Schwester zu arbeiten? Dennis Reif erklärt der Bild: „Ja, sie ist meine Chefin, aber es fühlt sich nie so an.“ Klassische Meetings gebe es nicht bei ihnen: „Wir klären fast alles per WhatsApp oder Sprachnachricht. Ich kann auch mal sagen: Heute geh’ ich angeln, ich arbeite erst abends. Und sie macht keinen Stress.“ Während er bei seiner Schwester angestellt ist, arbeitet Dennis Reif auch noch an seiner Karriere als DJ. Das sei seine Welt. Wie lange Dennis Reif noch für seine Schwester arbeitet, ist wohl ungewiss: „Irgendwann wird sie auf mich verzichten.“

