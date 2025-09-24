Max Giesinger kündigt Bühnenpause an: Das erwartet seine Fans 2026

Max Giesinger ist schon ein alter Bühnen-Hase. 2012 gelang ihm der Duchbruch, als er bei der Castingshow „The Voice of Germany“ den vierten Platz belegte. Danach folgten zahlreiche Tourneen, Alben, Fernsehauftritte und Auszeichnungen. Auch auf dem Karlsruher Festival „Das Fest“ ist Max Giesinger schon lange kein Unbekannter mehr.

Erst Mal Schluss mit Live-Auftritten

Ein solches Leben im Rampenlicht kann mit der Zeit anstrengend werden. Das findet wohl auch der gebürtige Waldbronner und hat daher Ende August eine einschneidende Entscheidung getroffen: Im Jahr 2026 soll erst einmal Schluss sein mit Live-Auftritten.

In einem emotionalen Video, das er am 29. August bei Instagram postet, lässt der Sänger während eines Konzertes seine bisherige Karriere Revue passieren: „Es waren verrückte Jahre. Die letzten zehn Jahre waren wir viel unterwegs“, beginnt Giesinger seine Ansprache an die anwesenden Fans.

„Es wird Zeit, mal ein bisschen runterzukommen“

Nach „bestimmt über 700 Gigs“ soll daher nun eine längere Pause folgen. „Ich habe das Gefühl, dass es langsam Zeit wird, mal ein bisschen runterzukommen, zu reflektieren und das mal sacken zu lassen“, erklärt der 36-Jährige. Wie lange er sich die Auszeit nehmen will, wisse er allerdings noch nicht.

Icon vergrößern Max Giesinger macht erst einmal Pause. Foto: Photo: Carmele/TMC-Fotografie Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Max Giesinger macht erst einmal Pause. Foto: Photo: Carmele/TMC-Fotografie

Das sagen seine Fans

Ein Schock für alle Max Giesinger-Fans. Dennoch gönnen sie ihm die kreative Schaffenspause von Herzen, wie ein Blick in die Kommentare unter dem Video zeigt: „Es sei dir gegönnt“, schreibt dort eine Userin etwa. Ein anderer meint: „Wir werden dich vermissen. Aber die Pause hast du dir mehr als verdient, genieß es & tank wieder frische Energie.“

Icon vergrößern Die Fans gönnen ihrem Idol die Auszeit. Foto: Photo: Carmele/TMC-Fotografie Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Fans gönnen ihrem Idol die Auszeit. Foto: Photo: Carmele/TMC-Fotografie

Pause erst ab Ende Sommer 2026

Die gute Nachricht: Die Fans müssen nicht sofort auf den „80 Millionen“-Sänger verzichten. Wie er ankündigt, werde er in diesem Jahr noch eine Tour starten und im kommenden Jahr die Sommerfestivals bespielen. Genug Zeit also, um sich live gebührend von Max Giesinger zu verabschieden.