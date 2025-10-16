Lombardi verrät: Darum fasst er sich bei Instagram-Videos ständig beim Reden ans Kinn

Pietro Lombardi wendet sich immer wieder durch seine Instagram-Story an seine Follower. Dabei sieht man ihn häufig mit Hand am Kinn. Welchen Hintergrund diese Pose hat, verriet der Sänger nun selbst. Tatsächlich hat es nichts damit zu tun, dass er cool wirken will, wie viele Fans vermuteten.

Pietro Lombardi: „Ich glaube, das ist einfach so ein Automatismus geworden“

„Ihr fragt ja immer: Warum mache ich immer die Hand vors Gesicht?“, beginnt Pietro Lombardi die Instagram-Story, in der er über dieses Phänomen aufklären will. Und tatsächlich: Geht man durch Pietro Lombardis Videos, stellt man schnell fest, dass der 33-Jährige häufig in Denker-Pose in die Kamera spricht.

Nun hat Pietro Lombardi dieses Verhalten selbst reflektiert: „Ich habe analysiert, warum ich immer so mache“, sagt er offen. „Ich glaube, es liegt daran, dass man mein Doppelkinn nicht so sieht.“ Für viele Fans dürfte dieses eitle Geständnis unerwartet kommen. Bei einem Star wie Pietro Lombardi, der häufig auf Bühnen oder in TV-Shows zu sehen ist, geht man eher davon aus, dass er selbstbewusst ist. Doch offenbar hat auch Lombardi seine kleinen Unsicherheiten.

Pietro Lombardi jedenfalls scheint selbst gar nicht mehr zu merken, dass er sich die Hand ständig vors Kind hält. „Ich glaube, das ist einfach so ein Automatismus geworden“, sagt er in seiner Story.

Pietro Lombardi: So tickt der Sänger privat

Dass Stars wie Pietro Lombardi in der Öffentlichkeit anders wirken, als sie privat sind, ist nicht ungewöhnlich. So ist das auch bei Lombardi. Zwar ist er als Sänger viel beruflich unterwegs, doch immer wieder betonte er in der Vergangenheit, dass er ein Familienmensch ist und gerne viel Zeit mit seinen Kindern verbringt.

Und auch wenn Lombardi in seinem neuen Song „OMG (Ober Malle Geil)“ mit Kollegin und Mallorca-Star Isi Glück über die Freuden des Partymachens singt, geht es privat eher ruhig bei ihm zu. Kürzlich verriet der ehemalige DSDS-Juror sogar, dass er nie Alkohol getrunken hat.