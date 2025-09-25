Besuche um drei Uhr nachts: Warum Pietro Lombardi in fremden Betten liegt

Wer nachts um drei Uhr plötzlich Pietro Lombardi neben sich liegen hat, könnte glauben, noch im Traum zu stecken. Für einige WG-Bewohner in Hamburg war das kürzlich aber doch Realität. Dahinter steckt ein neues Format auf YouTube.

Pietro Lombardi in neuem YouTube-Format

YouTuber Sascha Hellinger – in der Social Media-Welt auch bekannt als „unsympathischTV“ – hat Pietro Lombardi als Quizmaster in seine neueste Formatidee eingeladen: ein spontanes Nachtquiz in Studenten-WGs. „Pietro ist heute quasi unser Günther Jauch“, kündigt Hellinger den Sänger im YouTube-Video an. Aber was genau ist Lombardis Aufgabe?

Das Konzept der Show ist ebenso simpel wie gemein. Vorab konnten WG-Bewohner ihre Mitbewohner für die Aktion anmelden. Während letztere friedlich schlafen, warten die nächtlichen Besucher Lombardi und Hellinger begleitet von Kameras an der Tür. Der eingeweihte Mitbewohner öffnet. Der nichts ahnende schlafende Student wird geweckt und muss im Halbschlaf die Fragen beantworten, die Quizmaster Lombardi für ihn bereithält. Für jede richtige Antwort gibt es 100 Euro – allerdings nicht für den Kandidaten selbst, sondern für den Mitbewohner, der ihn angemeldet hat.

Insgesamt drei Wohngemeinschaften besuchen die beiden Stars in dieser Nacht. Mit dabei: 900 Euro, die die Studenten gewinnen können.

Übrigens: Auch Pietro Lombardi lebt aktuell, nach der Trennung von seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa, in einer Männer-WG.

Pietro Lombardi als Quizmaster bei Sascha Hellinger

Schon bevor sie beim ersten Stopp ankommen, plant Pietro Lombardi, wie sie den ersten Quizteilnehmer wecken wollen. „Lass aufs Bett springen“, sagt er zu Hellinger. Dieser fragt, ob dabei nicht das Bett kaputtgehen könnte. „Ich würde dafür haften“, kontert Lombardi. In der WG angekommen, fühlt sich Lombardi anscheinend bereits wie zu Hause. Er öffnet den Kühlschrank und stellt fest, dass nur wenig darin ist. „Egal, Bruder, Hauptsache, Herz stimmt“, sagt er zu Leo, dem Mitbewohner, der die Stars zu sich eingeladen hat.

Dann geht es zum Mitbewohner Michel ins Zimmer. Pietro Lombardi legt sich einfach zu dem 20-Jährigen ins Bett und beginnt, ihm die Fragen zu stellen: „In welchem Jahr hat Pietro Lombardi DSDS gewonnen?“ Von insgesamt drei Fragen beantwortet Kandidat Michel nur eine richtig. Damit gehen 100 Euro an Leo.

Auch zum zweiten Kandidaten Kester wollte Lombardi eigentlich ins Bett springen. Allerdings wacht dieser bereits auf, als Sascha Hellinger und Pietro Lombardi die Tür zu seinem Zimmer öffnen. Trotzdem setzt sich der Sänger auf den Bettrand des Studenten. Auch Kester bekommt drei Fragen. Unter anderem: „Hauptsache wem soll es nach Pietro Lombardi gut gehen?“ Leider beantwortet er diese Frage, die sich natürlich auf Lombardis Sohn Alessio bezieht, nicht richtig. Die zwei anderen Fragen dafür schon. Damit gewinnt er 200 Euro für die WG. Weil Kester aber auch noch weiß, dass Lombardis größter Hit der Song „Señorita“ ist, gibt Pietro Lombardi ihm zusätzlich noch 100 Euro für sich alleine.

Auch Ole, ein weiterer Kandidat, zeigt sich schlagfertig: Er beantwortet zwei Fragen korrekt, gibt den Stars noch eine Roomtour und erspielt damit stolze 300 Euro für seine Mitbewohner.