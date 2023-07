Alvaro Soler

Als "eines der krassesten Festivals Deutschlands" bezeichnete Alvaro Soler Das Fest - und war bereit, seinen Beitrag zu diesem Ruf zu leisten. Welche Stimmung er als der letzte Act der Hauptbühne verbreitet, seht ihr in unseren Bildern.

Vintage Trouble

Energischer Blues, gefühlvoller Rock - Vintage Trouble aus Los Angeles vereinen viele musikalische Nuancen in sich. Das spiegelt sich auch im Charisma und der Bühnenpräsenz der Band wider, denn sie boten auch auf visueller Ebene einen bemerkenswerten Auftritt. Alle Bilder hier!

Michael Schulte - mit Max Giesinger

Es sei " ein Traum für mich der in Erfüllung geht, hier auf dem Fest zu spielen", sagte Michael Schulte selbst, als er seine Lieder am Fest-Sonntag auf der Hauptbühne zum Besten gab. Einige wurden begleitet von Überraschungsgast Max Giesinger. Alle Bilder zu diesem Auftritt knipste ka-news-Fotograf Tim Carmele.

Alle Bilder Feldbühne

Musikgruppen in allen Genres, Formationen und Inhalten, das ist die Feldbühne. So wundert es nicht, dass Das Fest am Samstag mit einem Feldbühnenprogramm aufwartete, das jeden Hunger nach musikalischer Kreativität und Individualität stillen dürfte. Die Atmosphäre der Feldbühne gibt es hier in Bildern!