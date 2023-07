Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Paolo Costanzo

Musikgruppen in allen Genres, Formationen und Inhalten, das ist die Feldbühne. So wundert es nicht, dass Das Fest am Samstag mit einem Feldbühnenprogramm aufwartete, das jeden Hunger nach musikalischer Kreativität und Individualität stillen dürfte. Die Atmosphäre der Feldbühne hielt ka-news-Fotograf Paolo Costanzo für die Nachwelt fest.

