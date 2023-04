Das Prinzip ist (fast) das Gleiche: Beim "KunstCaching" geht es darum, mit Hilfe von kleinen Rätseln und Spielen QR-Codes zu finden, die in der Nähe von Kultureinrichtungen versteckt sind. Benötigt wird lediglich ein mobiles Endgerät. Hat man einen dieser Codes gefunden, scannt man diesen und kann daraufhin ein zirka einminütiges Performance-Video unterschiedlichster KünstlerInnen oder Künstlergruppen genießen. Dazu kommen noch etwaige "Fun Facts" über die jeweilige Kultureinrichtung. Am Ende der Tour - mit Lösung aller Rätsel – winkt tatsächlich die Chance auf einen tollen Gewinn!

KC auch auf weitere Städte übertragbar

"KunstCaching“ zeichnet sich durch seinen digitalen Charakter, einfache Handhabbarkeit und Wartung aus und ist daher problemlos auch auf andere und weitere Städte übertragbar. Ziel dieses tollen und wirklich kreativen Projektes ist es, Menschen und kulturelle Betriebe näher zusammen zu bringen und ein neues und breites Publikum für Kunst und Kultur zu begeistern. Denn: "Ohne Kunst und Kultur wird's still" - das ist die Wahrheit, ohne Zweifel, gerade in diffizilen Zeiten!

Impression Pantomime Pablo Zibes | Bild: Jürgen Schurr

Und was sind da in der Fächerstadt für grandiose Künstler dabei: Die einzigartige Annette Postel ("die einzige Operncomedienne Deutschlands"), der höchst originelle Puppenspieler/Musikkabarettist Gunzi Heil, Calvero (der Clown) oder auch der gebürtige Argentinier und Pantomime Pablo Zibes (Leiter und Initiator des Projekts "KunstCaching") – um nur einige zu nennen. Die Idee zum KC entstand bei dem in Stuttgart lebenden Pablo Zibes. Wir haben uns mit dem Künstler unterhalten.

Sie als "Erfinder" - wie entstand denn die Idee zu KC eigentlich?

In der Coronazeit gab es keine Auftritte, viele von uns sind da viel gewandert. Und genau bei so einer Wanderung - im Gespräch mit meiner Frau - kam dann die Idee! Die Grundidee hinter KunstCaching ist es, Menschen in Zeiten der Coronakrise hygienekonform für Kunst und Kultur zu begeistern und lokalen Künstlerinnen und Künstlern in einem modernen und digitalen Format eine Plattform zur Verfügung zu stellen.

Impression "'KunstCaching' - ein Varieté-Abend" | Bild: Jürgen Schurr

Stuttgart, Karlsruhe - sind auch andere Städte für KC geplant? Ist der nächste Schritt eventuell eine weitere Expansion?

In Karlsruhe möchte ich gerne noch eine dritte Route wie in Stuttgart machen, da sehr viele Kultureinrichtungen in Karlsruhe noch nicht dabei sind. Ich habe aktuell mehrere Gespräche mit anderen Städten am Laufen. Im Moment ist alles offen, auch wegen der wirtschaftlichen Lage der Kommunen.

Was ist denn das Spannende an KC?

Nur ausgerüstet mit einem Handy, kann man sich in Karlsruhe auf die Suche nach kleinen Kunstschätzen machen. Bei einem Spaziergang durch die Innenstadt kann man so nicht nur die Stadt, sondern auch die lokale Künstlerszene kennenlernen. Ein modernes und digitales Format, um Menschen für Kunst und Kultur zu begeistern.

Impression Gunzi Heil | Bild: Jürgen Schurr

Wie ist denn das allgemeine Feedback auf diese schöne KC-Aktion und wie sind die Erfahrungen speziell in Karlsruhe?

Dazu ein paar Zitate von Teilnehmern von KC:

Katja: KC hat uns sehr gut gefallen - ein netter, abwechslungsreicher Spaziergang durch Karlsruhe. Wir haben viel Neues erfahren und tolle Künstler in euren Videos kennengelernt. Echt gut gemacht. Wir freuen uns auf die zweite Route, die wir bei nächster Gelegenheit angehen werden.

Melanie: Sehr gut. Sollte jede Stadt haben. Hat Spaß gemacht und wir haben viele neue Ecken entdeckt. Danke für die Unterhaltung und für die Möglichkeit, Kunst unkompliziert und kostenlos im Freien zu sehen.

Ana: Sehr unterhaltsam, informativ und kurzweilig. Schön, dass Karlsruher Künstler so eine Bühne bekommen.

Patrick: Uns hat das KunstCaching sehr gut gefallen. Wir wohnen schon lange in Karlsruhe und haben nun bereits bekannte Ecken nochmal neu entdeckt. Vielen Dank, hat wirklich Spaß gemacht!

Karin: Der Kunstweg mit den vielen Rätseln und tollen Animationen hat mir und meinen Freunden*innen sehr viel Spaß gemacht und uns Neues und Interessantes gezeigt. Vielen Dank!

Patricia: Sehr schöne Idee, hat Spaß gemacht, das abzulaufen - und wir haben viele neue Informationen erhalten.

Markus: Die Aktion ist richtig toll umgesetzt, war keine Sekunde langweilig und man entdeckt am Wegesrand kleine Besonderheiten (kleine Läden), die man vorher noch nicht kannte.

Lucas: Schöner Zeitvertreib fürs erste Date!

