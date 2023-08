Als Spieler hat Eichner gute Erinnerungen an Begegnungen mit dem 1. FCS, dem Traditionsverein aus dem Saarland. Der KSC-Trainer stand in drei Partien als Profi auf dem Platz, er gewann alle drei Partien. Als Trainer misslang sein Einstand für den Karlsruher SC am 5. Februar 2020.

Saarländer gewannen zuletzt 1992

Die Badener unterlagen im ersten Pflichtspiel unter seiner Regie im Elfmeterschießen. Insgesamt gab es zwischen den beiden Bundesliga-Gründungsmitgliedern 1. FC Saarbrücken und Karlsruher SC 25 Pflichtspiele im Profifußball. Die Fächerstädter gewannen 15, die Saarländer nur drei. Da das im Elfmeterschießen entschiedene Pokalduell statistisch als Remis eingeordnet wird, gewannen die Saarlänger gegen den KSC zuletzt 1992.

Damals in der Bundesliga mit 2:0. Doch inzwischen sind die Saarländer seit 10 Pflichtspielen gegen Karlsruhe sieglos. Zuletzt blieben die Saarbrückener sogar in drei Pflichtspielen in Folge ohne Treffer gegen den KSC. Da der 1. FC Saarbrücken Fünfter der 3. Liga wurde, war man für den DFB Pokal qualifiziert, obwohl man 2023 das Finale im Saarland-Pokal gegen die SV Elversberg mit 2-3 n.V. verloren hatte.

Wiedersehen mit ehemaligen KSC-Spielern

Die 3. Liga wurde 2008 gegründet. Seither trifft der Karlsruher SC erst zum dritten Mal auf einen Drittligisten. Die bisherigen Duelle wurden zu null gewonnen. 2008 gegen die Offenbacher Kickers 2-0, im Jahr 2022 gegen 1860 München 1-0. Beide Partien bestritt der KSC auswärts.

Apropos auswärts: Die Blau-Weißen müssen zum siebten Mal in Folge im DFB-Pokal auswärts antreten - das ist eine neuer Vereinsrekord. Im aktuellen Kader des FCS stehen zwei Akteure, die auch schon das Trikot der Blau Weißen trugen. Zum einen Abwehrspieler Bjarne Thoelke.

Der inzwischen 31 Jahre alte Innenverteidiger stand beim KSC zwischen 2015 und 2017 unter Vertrag. In dieser Zeit brachte er es für den KSC auf 33 Einsätze, erzielte dabei ein Tor. Auch der Offensivspieler Julian Günther-Schmidt hat Wildparkerfahrung. Er spielte einst in der U 19 des KSC.